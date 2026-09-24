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Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL)

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Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713191
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL)

Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL)

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL)
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Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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