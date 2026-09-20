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ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708) купить с доставкой в Москве
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ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708)

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ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708) - фото 1
ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708) - фото 2
ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708) - фото 1
  • ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708) - фото 2
  • ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674555
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
стандарты: ISO 9001, ЕАС, аккумуляторная батарея 12В 9Ач
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х14
Вес, кг.
5.7

Описание товара ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает высокий уровень безопасности и стабильности работы благодаря ряду продуманных характеристик. С мощностью 1000 В·А и активной мощностью 600 Вт, этот ИБП способен поддерживать работоспособность ваших устройств даже при полной нагрузке в течение 3 минут. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск потери данных и перерывов в работе. POWERMAN предлагает 8 розеток для подключения различных устройств и обладает защитой как телефонной линии, так и локальной сети, что делает его отличным выбором для домашних и офисных условий. Устройство работает при входном напряжении от 145 В, обеспечивая стабильную работу даже при низком напряжении в сети. ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его простое размещение в помещении. Масса устройства составляет 6,3 кг, что делает его достаточно мобильным. Используемая модифицированная синусоида обеспечивает защиту подключенного оборудования от скачков и перепадов напряжения. POWERMAN — это идеальный выбор для пользователей, которые ищут надежную защиту своей техники и бесперебойную работу в любых условиях.

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
стандарты: ISO 9001, ЕАС, аккумуляторная батарея 12В 9Ач
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает высокий уровень безопасности и стабильности работы благодаря ряду продуманных характеристик. С мощностью 1000 В·А и активной мощностью 600 Вт, этот ИБП способен поддерживать работоспособность ваших устройств даже при полной нагрузке в течение 3 минут. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск потери данных и перерывов в работе. POWERMAN предлагает 8 розеток для подключения различных устройств и обладает защитой как телефонной линии, так и локальной сети, что делает его отличным выбором для домашних и офисных условий. Устройство работает при входном напряжении от 145 В, обеспечивая стабильную работу даже при низком напряжении в сети. ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его простое размещение в помещении. Масса устройства составляет 6,3 кг, что делает его достаточно мобильным. Используемая модифицированная синусоида обеспечивает защиту подключенного оборудования от скачков и перепадов напряжения. POWERMAN — это идеальный выбор для пользователей, которые ищут надежную защиту своей техники и бесперебойную работу в любых условиях.
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Отзывы


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