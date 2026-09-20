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SSD Накопитель SSD Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1) купить в Москве
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Накопитель SSD Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1)

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SSD диск Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1) - фото 1
SSD диск Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1) - фото 2
SSD диск Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5300
Скорость записи, Мб/с
1900
Максимальный ресурс записи (TBW)
8750
Энергопотребление
13
  • SSD диск Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1) - фото 1
  • SSD диск Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1) - фото 2
  • SSD диск Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667487
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5300
Скорость записи, Мб/с
1900
Максимальный ресурс записи (TBW)
8750
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5300
Скорость записи, Мб/с
1900
Максимальный ресурс записи (TBW)
8750
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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