Накопитель SSD Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5300
Скорость записи, Мб/с
1900
Максимальный ресурс записи (TBW)
8750
Энергопотребление
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667487
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5300
Скорость записи, Мб/с
1900
Максимальный ресурс записи (TBW)
8750
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1)
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5300
Скорость записи, Мб/с
1900
Максимальный ресурс записи (TBW)
8750
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD Intel P5620 1.6TB SSDPF2KE016T1 (SSDPF2KE016T1N1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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