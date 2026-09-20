Billy Joel - The Stranger (0190759392010) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Billy Joel - The Stranger (0190759392010) виниловая пластинка
Пластинка 1977 года «The Stranger» стала лучшей в дискографии в Билли Джоэля. И не только из-за невероятного коммерческого успеха (10 раз платиновый статус), но и благодаря премии Грэмми. В 1979 году композиция «Just the Way You Are» с этой пластинки получила премию в номинации «Запись года». Но и это не все заслуги шедевра — журнал Rolling Stone включил его в список «500 величайших альбомов всех времен» под номером 67. Американский музыкант, автор и исполнитель песен Билли Джоэл родился в 1949 году и выступает до сих пор. Джоэл считается одним из самых продаваемых артистов в США — его пластинки разошлись по миру тиражом в 150 миллионов копий. В активе музыканта шесть премий Грэмми (из 23-х номинаций), включая победы в самых престижных номинациях «альбом года», «запись года» и «песня года». Кроме того, Билли Джоэл стал первым рок-музыкантом, который выступил в СССР — пластинка с этой записью («Koнцерт») получила платиновый статус.
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