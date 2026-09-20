The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667152
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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка
Переиздание на двух виниловых пластинках дебютного альбома Motion британской ню-джазовой группы The Cinematic Orchestra, изначально выпущенного в 1999 году. В 2002 году дважды получил серебряный статус от Independent Music Companies Association за продажу более 40 000 копий альбома в Европе. Издание содержит код на скачивание цифровой версии альбома. The Cinematic Orchestra - британская группа, играющая смесь электроники и джаза. Создана в 1999 году Джейсоном Свинскоу. Группа записывается на независимом британском лейбле Ninja Tune.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Переиздание на двух виниловых пластинках дебютного альбома Motion британской ню-джазовой группы The Cinematic Orchestra, изначально выпущенного в 1999 году. В 2002 году дважды получил серебряный статус от Independent Music Companies Association за продажу более 40 000 копий альбома в Европе. Издание содержит код на скачивание цифровой версии альбома. The Cinematic Orchestra - британская группа, играющая смесь электроники и джаза. Создана в 1999 году Джейсоном Свинскоу. Группа записывается на независимом британском лейбле Ninja Tune.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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