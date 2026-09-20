Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
1400
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.28
Поток пара (макс), г/мин
26
Намотка сетевого шнура
Да
Питание
от сети
Щетки и насадки
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666858
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный
Паровая швабра BQ SM1000 Ultra Light - это больше, чем просто швабра. Паровой шваброй можно производить чистку паром различных поверхностей. Принцип действия паровой швабры BQ SM1000, как у парогенератора и основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки или щетки частички грязи смываются. Высокая температура пара весьма способствует процессу очистки. В корпус паровой швабры встроен парогенератор с резервуаром для воды объемом 280 мл, которого хватает до 15 мин непрерывной подачи пара. Внимание! В резервуар для воды добавлять только чистую воду. Использование чистящих средств может привести к поломке устройства.
Паровая швабра BQ SM1000 Ultra Light - это больше, чем просто швабра. Паровой шваброй можно производить чистку паром различных поверхностей. Принцип действия паровой швабры BQ SM1000, как у парогенератора и основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки или щетки частички грязи смываются. Высокая температура пара весьма способствует процессу очистки. В корпус паровой швабры встроен парогенератор с резервуаром для воды объемом 280 мл, которого хватает до 15 мин непрерывной подачи пара. Внимание! В резервуар для воды добавлять только чистую воду. Использование чистящих средств может привести к поломке устройства.
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный