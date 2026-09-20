Top.Mail.Ru
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 1
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 2
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 3
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 4
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 5
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 6
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 7
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 8
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 9
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 10
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 11
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 12
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 13
Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
1400
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.28
Поток пара (макс), г/мин
26
Намотка сетевого шнура
Да
Питание
от сети
Щетки и насадки
есть
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 1
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 2
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 3
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 4
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 5
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 6
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 7
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 8
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 9
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 10
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 11
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 12
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 13
  • Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666858
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мощность, Вт
1400
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.28
Время нагрева, сек
20
Поток пара (макс), г/мин
26
Намотка сетевого шнура
Да
Длина сетевого шнура
5
Питание
от сети
Время непрерывной работы, мин
15
Щетки и насадки
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х15
Вес, кг.
2.43

Описание товара Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный

Паровая швабра BQ SM1000 Ultra Light - это больше, чем просто швабра. Паровой шваброй можно производить чистку паром различных поверхностей. Принцип действия паровой швабры BQ SM1000, как у парогенератора и основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки или щетки частички грязи смываются. Высокая температура пара весьма способствует процессу очистки. В корпус паровой швабры встроен парогенератор с резервуаром для воды объемом 280 мл, которого хватает до 15 мин непрерывной подачи пара. Внимание! В резервуар для воды добавлять только чистую воду. Использование чистящих средств может привести к поломке устройства.

Отзывы о товаре Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мощность, Вт
1400
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.28
Время нагрева, сек
20
Поток пара (макс), г/мин
26
Намотка сетевого шнура
Да
Длина сетевого шнура
5
Питание
от сети
Время непрерывной работы, мин
15
Щетки и насадки
есть
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра BQ SM1000 Ultra Light - это больше, чем просто швабра. Паровой шваброй можно производить чистку паром различных поверхностей. Принцип действия паровой швабры BQ SM1000, как у парогенератора и основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки или щетки частички грязи смываются. Высокая температура пара весьма способствует процессу очистки. В корпус паровой швабры встроен парогенератор с резервуаром для воды объемом 280 мл, которого хватает до 15 мин непрерывной подачи пара. Внимание! В резервуар для воды добавлять только чистую воду. Использование чистящих средств может привести к поломке устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра BQ SM1000 Белый-черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...