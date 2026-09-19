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Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 485761
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Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1004-4 фиолетовый
Никогда ранее вы не испытывали такого удовлетворения от уборки, как после использования пароочистителя Kitfort КТ-1004-1. Этот маневренный домашний ассистент призван за считанные минуты устранить стойкие пятна, а также обеспечить тщательную дезинфекцию различных поверхностей. Благодаря увеличенной до 1500 Вт мощности на подогрев жидкости из основного 0.35-литрового бака у прибора уйдет не более 30 секунд. Решили освежить мебельную обивку? Или удалить загрязнения со стеклянных поверхностей? Пароочиститель Kitfort КТ-1004-1 располагает всеми необходимыми насадками. После того как вы отсоедините удлинительную трубку, прибор превратится в компактного помощника, незаменимого для удаления непокорных складок и заломов с различных предметов гардероба. Дополнительным достоинством представленной модели станет значительное увеличение времени автономного функционирования – так, не наполняя основную емкость, вы сможете использовать ее на протяжении 45 минут.
Никогда ранее вы не испытывали такого удовлетворения от уборки, как после использования пароочистителя Kitfort КТ-1004-1. Этот маневренный домашний ассистент призван за считанные минуты устранить стойкие пятна, а также обеспечить тщательную дезинфекцию различных поверхностей. Благодаря увеличенной до 1500 Вт мощности на подогрев жидкости из основного 0.35-литрового бака у прибора уйдет не более 30 секунд. Решили освежить мебельную обивку? Или удалить загрязнения со стеклянных поверхностей? Пароочиститель Kitfort КТ-1004-1 располагает всеми необходимыми насадками. После того как вы отсоедините удлинительную трубку, прибор превратится в компактного помощника, незаменимого для удаления непокорных складок и заломов с различных предметов гардероба. Дополнительным достоинством представленной модели станет значительное увеличение времени автономного функционирования – так, не наполняя основную емкость, вы сможете использовать ее на протяжении 45 минут.
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