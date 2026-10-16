Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051
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Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб.
В наличии
Код товара: 636959
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 620 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х26х17
Вес, кг.
3.58
Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051
КТ-1051 устройство, способное эффективно устранить загрязнения и провести дезинфекцию поверхности с помощью пара. Прибор можно использовать как 5 устройств: паровая швабра, ручной пароочиститель, стеклоочиститель, отпариватель и дезинфектор.
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КТ-1051 устройство, способное эффективно устранить загрязнения и провести дезинфекцию поверхности с помощью пара. Прибор можно использовать как 5 устройств: паровая швабра, ручной пароочиститель, стеклоочиститель, отпариватель и дезинфектор.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - купить по цене 5620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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