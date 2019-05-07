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Паровая швабра Kitfort КТ-1006 купить с доставкой в Москве
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Паровая швабра Kitfort КТ-1006

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Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Щетки и насадки
щетка для пола
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182769
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
вращение щетки в двух плоскостях
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Длина сетевого шнура
5
Щетки и насадки
щетка для пола
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х24х21
Вес, кг.
3.58

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1006

Пароочиститель Kitfort KT-1006 вертикального типа представлен в элегантном серовато-белом дизайне. Прибор действует с мощностью 1500 Вт, достаточной для быстрого нагрева до высокой температуры, равного всего 30 секунд. Предусматривается наличие емкости для 450 мл воды. Модель Kitfort KT-1006 оснащена щеткой для пола и поставляется с удлинительной рукояткой, рамкой для ковра, тряпкой и мерным стаканчиком для аккуратного заполнения емкости. Прибор весит 2.5 кг и обладает габаритами 33x118.5x24 см. Пароочиститель гарантирует оперативную и качественную очистку от загрязнений благодаря размягчению и растворению частиц пыли.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1006

Источник: Яндекс Маркет
07.05.2019
Александра К.

Достоинства:
Быстро нагревается, хорошо отмывает пятна, существенно экономит время, а главное - бережет нервы.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
вращение щетки в двух плоскостях
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Длина сетевого шнура
5
Щетки и насадки
щетка для пола
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель Kitfort KT-1006 вертикального типа представлен в элегантном серовато-белом дизайне. Прибор действует с мощностью 1500 Вт, достаточной для быстрого нагрева до высокой температуры, равного всего 30 секунд. Предусматривается наличие емкости для 450 мл воды. Модель Kitfort KT-1006 оснащена щеткой для пола и поставляется с удлинительной рукояткой, рамкой для ковра, тряпкой и мерным стаканчиком для аккуратного заполнения емкости. Прибор весит 2.5 кг и обладает габаритами 33x118.5x24 см. Пароочиститель гарантирует оперативную и качественную очистку от загрязнений благодаря размягчению и растворению частиц пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2019
Александра К.

Достоинства:
Быстро нагревается, хорошо отмывает пятна, существенно экономит время, а главное - бережет нервы.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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