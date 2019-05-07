Паровая швабра Kitfort КТ-1006

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Щетки и насадки
щетка для пола
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182769
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Пароочиститель Kitfort KT-1006 вертикального типа представлен в элегантном серовато-белом дизайне. Прибор действует с мощностью 1500 Вт, достаточной для быстрого нагрева до высокой температуры, равного всего 30 секунд. Предусматривается наличие емкости для 450 мл воды. Модель Kitfort KT-1006 оснащена щеткой для пола и поставляется с удлинительной рукояткой, рамкой для ковра, тряпкой и мерным стаканчиком для аккуратного заполнения емкости. Прибор весит 2.5 кг и обладает габаритами 33x118.5x24 см. Пароочиститель гарантирует оперативную и качественную очистку от загрязнений благодаря размягчению и растворению частиц пыли.
Пароочиститель Kitfort KT-1006 вертикального типа представлен в элегантном серовато-белом дизайне. Прибор действует с мощностью 1500 Вт, достаточной для быстрого нагрева до высокой температуры, равного всего 30 секунд. Предусматривается наличие емкости для 450 мл воды. Модель Kitfort KT-1006 оснащена щеткой для пола и поставляется с удлинительной рукояткой, рамкой для ковра, тряпкой и мерным стаканчиком для аккуратного заполнения емкости. Прибор весит 2.5 кг и обладает габаритами 33x118.5x24 см. Пароочиститель гарантирует оперативную и качественную очистку от загрязнений благодаря размягчению и растворению частиц пыли.
Достоинства:
Быстро нагревается, хорошо отмывает пятна, существенно экономит время, а главное - бережет нервы.
Паровая швабра Kitfort КТ-1006 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1006
Достоинства:
Быстро нагревается, хорошо отмывает пятна, существенно экономит время, а главное - бережет нервы.