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Паровая швабра Kitfort КТ-1004-1 голубая купить с доставкой в Москве
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Паровая швабра Kitfort КТ-1004-1 голубая

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Паровая швабра Kitfort Kitfort KT-1004-1 голубая - фото 1
Паровая швабра Kitfort Kitfort KT-1004-1 голубая - фото 2
Паровая швабра Kitfort Kitfort KT-1004-1 голубая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра Kitfort Kitfort KT-1004-1 голубая - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort Kitfort KT-1004-1 голубая - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort Kitfort KT-1004-1 голубая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 179034
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Размеры в упаковке, см
57х20х17
Вес, кг.
3.13

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1004-1 голубая

Паровая швабра для уборки, очистки и дезинфекции паром различных поверхностей. Область применения: полы и стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности , СВЧ печи, духовые шкафы. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1004-1 голубая

Источник: Яндекс Маркет
23.04.2019
Дарья

Достоинства:
отмыла старый линолеум и в целом такая швабра отмывает лучше, чем любая другая

Недостатки:
в комплекте было только 2 тряпки, при этом у одной после 2 мытья оторвался шнурок. постоянно сползает тряпка при мытье



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Описание
Паровая швабра для уборки, очистки и дезинфекции паром различных поверхностей. Область применения: полы и стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности , СВЧ печи, духовые шкафы. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2019
Дарья

Достоинства:
отмыла старый линолеум и в целом такая швабра отмывает лучше, чем любая другая

Недостатки:
в комплекте было только 2 тряпки, при этом у одной после 2 мытья оторвался шнурок. постоянно сползает тряпка при мытье


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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