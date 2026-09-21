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Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный купить с доставкой в Москве
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Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный

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Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 1
Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 2
Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 3
Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 4
Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 5
Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.42
Максимальная подача пара, г/мин
23
Намотка сетевого шнура
ручная
  • Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 1
  • Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 2
  • Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 3
  • Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 4
  • Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 5
  • Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704046
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.42
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
красный
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.42
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
23
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х22х21
Вес, кг.
3.36

Описание товара Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный

Чтобы уборка вашей квартиры перешла на качественно новый уровень, приобретите паровую швабру VITEK VT-8188 с максимальной мощностью 1500 Вт. Этот инновационный прибор имеет два уровня мощности, которые позволят идеально обработать гладкий пол и ковровые покрытия, удаляя даже стойкие загрязнения и неприятные запахи. Максимальная мощность составляет 1500 Вт. Кроме того, устройство обеспечивает стерилизацию поверхностей, благодаря высокой температуре пара (подача — до 23 г/мин). Резервуар для воды имеет объём 420 мл. Пользоваться прибором очень легко благодаря удобной ручке эргономичной формы. В комплект входят две тканевые насадки, рамка для чистки ковров и мерный стаканчик.

Отзывы о товаре Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.42
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
красный
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.42
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
23
Развернуть
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы уборка вашей квартиры перешла на качественно новый уровень, приобретите паровую швабру VITEK VT-8188 с максимальной мощностью 1500 Вт. Этот инновационный прибор имеет два уровня мощности, которые позволят идеально обработать гладкий пол и ковровые покрытия, удаляя даже стойкие загрязнения и неприятные запахи. Максимальная мощность составляет 1500 Вт. Кроме того, устройство обеспечивает стерилизацию поверхностей, благодаря высокой температуре пара (подача — до 23 г/мин). Резервуар для воды имеет объём 420 мл. Пользоваться прибором очень легко благодаря удобной ручке эргономичной формы. В комплект входят две тканевые насадки, рамка для чистки ковров и мерный стаканчик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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