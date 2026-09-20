Паровая швабра Kitfort КТ-1071
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
1000
Резервуар для воды, л
0.24
Максимальная подача пара, г/мин
23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дополнительный цвет
серый
Максимальное давление пара, бар
1
Основной цвет
белый
Прочее
управление - на корпусе, на рукоятке
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1000
Резервуар для воды, л
0.24
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
23
Длина сетевого шнура
4
Время непрерывной работы, мин
11
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х32х18
Вес, кг.
2.55
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1071
Паровая швабра КТ-1071 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Уборку паровой шваброй можно проводить без чистящих средств. Мощность 1000 Вт.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дополнительный цвет
серый
Максимальное давление пара, бар
1
Основной цвет
белый
Прочее
управление - на корпусе, на рукоятке
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1000
Резервуар для воды, л
0.24
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
23
Длина сетевого шнура
4
Развернуть
Время непрерывной работы, мин
11
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Паровая швабра КТ-1071 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Уборку паровой шваброй можно проводить без чистящих средств. Мощность 1000 Вт.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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