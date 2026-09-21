Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.36
Максимальная подача пара, г/мин
14
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690460
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.36
Дополнительный цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.36
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
14
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
2.8
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка
Функции и особенности
глажка белья, горизонтальное отпаривание, регулировка подачи пара, конструкция 2 в 1, съемный резервуар для воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х27х14
Вес, кг.
3.75
Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942
КТ-3942 поможет избавиться от грязи с помощью мощной струи пара и продезинфицирует обрабатываемую поверхность. При помощи парового шланга и насадок из комплекта можно очистить не только пол, но и раковину, плиту, зеркала и окна без химии — только паром.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.36
Дополнительный цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.36
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
14
Развернуть
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
2.8
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка
Функции и особенности
глажка белья, горизонтальное отпаривание, регулировка подачи пара, конструкция 2 в 1, съемный резервуар для воды
Страна производитель
Китай
КТ-3942 поможет избавиться от грязи с помощью мощной струи пара и продезинфицирует обрабатываемую поверхность. При помощи парового шланга и насадок из комплекта можно очистить не только пол, но и раковину, плиту, зеркала и окна без химии — только паром.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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