Top.Mail.Ru
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 1
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 2
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 3
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 4
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 5
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 6
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 7
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 8
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 9
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 10
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 11
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 12
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 13
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 14
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 15
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 16
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 17
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.36
Максимальная подача пара, г/мин
14
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 1
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 2
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 3
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 4
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 5
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 6
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 7
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 8
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 9
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 10
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 11
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 12
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 13
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 14
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 15
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 16
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 17
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690460
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.36
Дополнительный цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.36
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
14
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
2.8
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка
Функции и особенности
глажка белья, горизонтальное отпаривание, регулировка подачи пара, конструкция 2 в 1, съемный резервуар для воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х27х14
Вес, кг.
3.75

Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942

КТ-3942 поможет избавиться от грязи с помощью мощной струи пара и продезинфицирует обрабатываемую поверхность. При помощи парового шланга и насадок из комплекта можно очистить не только пол, но и раковину, плиту, зеркала и окна без химии — только паром.

Отзывы о товаре Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.36
Дополнительный цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.36
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
14
Развернуть
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
2.8
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка
Функции и особенности
глажка белья, горизонтальное отпаривание, регулировка подачи пара, конструкция 2 в 1, съемный резервуар для воды
Страна производитель
Китай
Описание
КТ-3942 поможет избавиться от грязи с помощью мощной струи пара и продезинфицирует обрабатываемую поверхность. При помощи парового шланга и насадок из комплекта можно очистить не только пол, но и раковину, плиту, зеркала и окна без химии — только паром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3942 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...