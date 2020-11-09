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Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.35
Щетки и насадки
угловая насадка, струйная насадка, насадка для отпаривания, щетка для пола, круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 180750
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фильтр смягчения воды, вращение щетки в двух плоскостях
Регулировка подачи пара
да
Серия
Kitfort KT-1005-1
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Длина сетевого шнура
5
Щетки и насадки
угловая насадка, струйная насадка, насадка для отпаривания, щетка для пола, круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка
Функции и особенности
вертикальное использование
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х25х19
Вес, кг.
4.3
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая
Устранить незначительные загрязнения, придать свежести вашим вещам, разгладить заломы и складки, не прибегая к утюгу, позволит такой аксессуар как пароочиститель Kitfort KT-1005. Это устройство мощностью 1500 Вт с объемом резервуара для воды в 350 мл, снабжено всеми необходимыми для оптимального результата и максимального удобства при работе с устройством щетками и насадками. Так в комплекте с пароочистителем вы найдете струйную и угловую насадки, круглую и плоскую нейлоновую щетку и даже щетку для пола, так что вы сможете удалять загрязнения также с поверхностей. Тем более, что в комплекте также идут тряпки и скребок для удаления грязи. Время готовности Kitfort KT-1005 после включения – всего 30 сек. С удлинительной ручкой вы можете «подогнать» ее высоту идеально под себя.
фильтр смягчения воды, вращение щетки в двух плоскостях
Регулировка подачи пара
да
Серия
Kitfort KT-1005-1
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Длина сетевого шнура
5
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Щетки и насадки
угловая насадка, струйная насадка, насадка для отпаривания, щетка для пола, круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка
Функции и особенности
вертикальное использование
Страна производитель
Китай
Описание
Устранить незначительные загрязнения, придать свежести вашим вещам, разгладить заломы и складки, не прибегая к утюгу, позволит такой аксессуар как пароочиститель Kitfort KT-1005. Это устройство мощностью 1500 Вт с объемом резервуара для воды в 350 мл, снабжено всеми необходимыми для оптимального результата и максимального удобства при работе с устройством щетками и насадками. Так в комплекте с пароочистителем вы найдете струйную и угловую насадки, круглую и плоскую нейлоновую щетку и даже щетку для пола, так что вы сможете удалять загрязнения также с поверхностей. Тем более, что в комплекте также идут тряпки и скребок для удаления грязи. Время готовности Kitfort KT-1005 после включения – всего 30 сек. С удлинительной ручкой вы можете «подогнать» ее высоту идеально под себя.
Достоинства:
Приобрела недавно в деле опробовать еще не успела, но по заявленным характеристикам (5 в 1) вещь очень классная.
Недостатки:
Короткий шнур
Комментарий:
При заказе в подарок получила ручной отпариватель. Спасибо большое, очень приятно. Не первая бытовая техника этой фирмы в доме. Все устраивает. Спасибо производителю.
Источник: Яндекс Маркет
Светлана Я.
Достоинства:
Вещь очень хорошая. За пол часа отчистила весь туалет от кафеля до унитаза.
Недостатки:
Очень не удобно что все время приходится держать кнопку подачи пара
Комментарий:
В общем рекомендую
Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая
Достоинства:
Приобрела недавно в деле опробовать еще не успела, но по заявленным характеристикам (5 в 1) вещь очень классная.
Недостатки:
Короткий шнур
Комментарий:
При заказе в подарок получила ручной отпариватель. Спасибо большое, очень приятно. Не первая бытовая техника этой фирмы в доме. Все устраивает. Спасибо производителю.
Достоинства:
Вещь очень хорошая. За пол часа отчистила весь туалет от кафеля до унитаза.
Недостатки:
Очень не удобно что все время приходится держать кнопку подачи пара
Комментарий:
В общем рекомендую