Top.Mail.Ru
Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 5
Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 6
Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.35
Щетки и насадки
угловая насадка, струйная насадка, насадка для отпаривания, щетка для пола, круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 5
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 6
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 180750
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
синий
Прочее
фильтр смягчения воды, вращение щетки в двух плоскостях
Регулировка подачи пара
да
Серия
Kitfort KT-1005-1
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Длина сетевого шнура
5
Щетки и насадки
угловая насадка, струйная насадка, насадка для отпаривания, щетка для пола, круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка
Функции и особенности
вертикальное использование
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х25х19
Вес, кг.
4.3

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая

Устранить незначительные загрязнения, придать свежести вашим вещам, разгладить заломы и складки, не прибегая к утюгу, позволит такой аксессуар как пароочиститель Kitfort KT-1005. Это устройство мощностью 1500 Вт с объемом резервуара для воды в 350 мл, снабжено всеми необходимыми для оптимального результата и максимального удобства при работе с устройством щетками и насадками. Так в комплекте с пароочистителем вы найдете струйную и угловую насадки, круглую и плоскую нейлоновую щетку и даже щетку для пола, так что вы сможете удалять загрязнения также с поверхностей. Тем более, что в комплекте также идут тряпки и скребок для удаления грязи. Время готовности Kitfort KT-1005 после включения – всего 30 сек. С удлинительной ручкой вы можете «подогнать» ее высоту идеально под себя.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая

09.11.2020
Наталья

Достоинства:
Приобрела недавно в деле опробовать еще не успела, но по заявленным характеристикам (5 в 1) вещь очень классная.

Недостатки:
Короткий шнур

Комментарий:
При заказе в подарок получила ручной отпариватель. Спасибо большое, очень приятно. Не первая бытовая техника этой фирмы в доме. Все устраивает. Спасибо производителю.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2019
Светлана Я.

Достоинства:
Вещь очень хорошая. За пол часа отчистила весь туалет от кафеля до унитаза.

Недостатки:
Очень не удобно что все время приходится держать кнопку подачи пара

Комментарий:
В общем рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
синий
Прочее
фильтр смягчения воды, вращение щетки в двух плоскостях
Регулировка подачи пара
да
Серия
Kitfort KT-1005-1
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Длина сетевого шнура
5
Развернуть
Щетки и насадки
угловая насадка, струйная насадка, насадка для отпаривания, щетка для пола, круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка
Функции и особенности
вертикальное использование
Страна производитель
Китай
Описание
Устранить незначительные загрязнения, придать свежести вашим вещам, разгладить заломы и складки, не прибегая к утюгу, позволит такой аксессуар как пароочиститель Kitfort KT-1005. Это устройство мощностью 1500 Вт с объемом резервуара для воды в 350 мл, снабжено всеми необходимыми для оптимального результата и максимального удобства при работе с устройством щетками и насадками. Так в комплекте с пароочистителем вы найдете струйную и угловую насадки, круглую и плоскую нейлоновую щетку и даже щетку для пола, так что вы сможете удалять загрязнения также с поверхностей. Тем более, что в комплекте также идут тряпки и скребок для удаления грязи. Время готовности Kitfort KT-1005 после включения – всего 30 сек. С удлинительной ручкой вы можете «подогнать» ее высоту идеально под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.11.2020
Наталья

Достоинства:
Приобрела недавно в деле опробовать еще не успела, но по заявленным характеристикам (5 в 1) вещь очень классная.

Недостатки:
Короткий шнур

Комментарий:
При заказе в подарок получила ручной отпариватель. Спасибо большое, очень приятно. Не первая бытовая техника этой фирмы в доме. Все устраивает. Спасибо производителю.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2019
Светлана Я.

Достоинства:
Вещь очень хорошая. За пол часа отчистила весь туалет от кафеля до унитаза.

Недостатки:
Очень не удобно что все время приходится держать кнопку подачи пара

Комментарий:
В общем рекомендую


Паровая швабра Kitfort КТ-1005-1 голубая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...