Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый

Паровая швабра КТ-1048 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Высокая температура пара способствует процессу очистки любых загрязнений. Плавная регулировка уровня подачи пара позволяет настраивать интенсивность работы устройства. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Швабра КТ-1048 оснащена специальной конструкцией, благодаря которой вы сможете легко вымыть пол под мебелью. Принцип действия парогенератора основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его. Напольная щётка закреплена на специальном шаровом шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру КТ-1048 очень маневренной и значительно облегчает уборку. Насадка для пола надёжно фиксируется шурупом, который идёт в комплекте. Во время работы парогенератора вода из резервуара проходит через специальный фильтр. Швабра оснащена резервуаром для воды ёмкостью 360 мл, что позволит убрать большую площадь сразу. Конструкция удобно разбирается, чтобы наполнить и вымыть резервуар. Стакан для наливания воды служит для удобного и безопасного наливания воды в резервуар. В комплекте идут рамка для ковра, 2 тряпки для пола, удлинительная трубка, ручка, шуруп для фиксации насадки и резервуар для воды с крышкой. Помимо гладких поверхностей, паровая швабра также убирает ковровые покрытия с недлинным ворсом. Комплектацией швабры предусмотрена рамка, она крепится на щётку и тряпку. Рамка облегчает скольжение щётки по ковру и предотвращает задирание краёв тряпки. Паровая швабра КТ-1048 обладает функцией вертикальной парковки, так что вам необязательно ставить её в шкаф. На удлинительной ручке предусмотрены держатели для шнура для ещё более компактного хранения. Длина шнура – 4.9 метра.