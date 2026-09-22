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Характеристики
Мощность, Вт
1300
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
25
Минимальное давление пара, бар
от сети
Щетки и насадки
насадка для пола, скребок, скребок для стекла, угловая насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719804
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насадка для пола, скребок, скребок для стекла, угловая насадка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х24х14
Вес, кг.
2.76
Описание товара Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-морской бриз
Паровая швабра Blackton Bt SM1114 - это больше, чем просто швабра. Паровой шваброй можно производить чистку паром различных поверхностей. Принцип действия прибора - как у парогенератора, основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки или щетки частички грязи смываются. Высокая температура пара весьма способствует процессу очистки. В корпус паровой швабры встроен парогенератор с резервуаром для воды объемом 300 мл, которого хватает для 20 мин непрерывной подачи пара. В комплектацию прибора входят 12 различных насадок, что расширяет сферу его использования. Быстрый нагрев за 20 секунд и индикация включения делают эксплуатацию устройства более комфортной. Характеристики: Материал корпуса: пластик Тип паровой швабры: вертикальный, проводной Объём бака для воды: 0.3 л Потребляемая мощность: 1300 Вт Непрерывная подача пара: до 20 минут Поток пара: 15-25 г/мин Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц Защита от поражения электротоком: класс I Давление пара: 3 бар Время нагрева, мин: 20 сек. Управление мощностью (корпус/ рукоять): корпус Количество режимов подачи пара: плавная регулировка Форма щетки: треугольная Материал рукоятки: пластик Длина сетевого шнура: 4.7 м. Вертикальная парковка: да
насадка для пола, скребок, скребок для стекла, угловая насадка
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра Blackton Bt SM1114 - это больше, чем просто швабра. Паровой шваброй можно производить чистку паром различных поверхностей. Принцип действия прибора - как у парогенератора, основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки или щетки частички грязи смываются. Высокая температура пара весьма способствует процессу очистки. В корпус паровой швабры встроен парогенератор с резервуаром для воды объемом 300 мл, которого хватает для 20 мин непрерывной подачи пара. В комплектацию прибора входят 12 различных насадок, что расширяет сферу его использования. Быстрый нагрев за 20 секунд и индикация включения делают эксплуатацию устройства более комфортной. Характеристики: Материал корпуса: пластик Тип паровой швабры: вертикальный, проводной Объём бака для воды: 0.3 л Потребляемая мощность: 1300 Вт Непрерывная подача пара: до 20 минут Поток пара: 15-25 г/мин Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц Защита от поражения электротоком: класс I Давление пара: 3 бар Время нагрева, мин: 20 сек. Управление мощностью (корпус/ рукоять): корпус Количество режимов подачи пара: плавная регулировка Форма щетки: треугольная Материал рукоятки: пластик Длина сетевого шнура: 4.7 м. Вертикальная парковка: да
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