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Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий купить с доставкой в Москве
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Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий

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Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 1
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 2
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 3
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 4
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 5
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 6
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 7
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 8
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.45
Поток пара (макс), г/мин
25
Питание
от сети
Щетки и насадки
Насадка для ковров, Основная щетка, Тряпка для пола
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 1
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 2
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 3
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 4
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 5
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 6
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 7
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 8
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719800
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева, сек
35
Поток пара (макс), г/мин
25
Длина сетевого шнура
4.8
Питание
от сети
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
Насадка для ковров, Основная щетка, Тряпка для пола
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х31х14
Вес, кг.
3.03

Описание товара Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий

Паровая швабра BQ SM1001 обеспечивает быструю и эффективную очистку как всех типов напольного покрытия (паркет, линолеум, плитка), так и различных ковровых покрытий. Уничтожает до 99,9% бактерий и микробов.

Отзывы о товаре Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева, сек
35
Поток пара (макс), г/мин
25
Длина сетевого шнура
4.8
Питание
от сети
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
Насадка для ковров, Основная щетка, Тряпка для пола
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра BQ SM1001 обеспечивает быструю и эффективную очистку как всех типов напольного покрытия (паркет, линолеум, плитка), так и различных ковровых покрытий. Уничтожает до 99,9% бактерий и микробов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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