Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.45
Поток пара (макс), г/мин
25
Питание
от сети
Щетки и насадки
Насадка для ковров, Основная щетка, Тряпка для пола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719800
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева, сек
35
Поток пара (макс), г/мин
25
Длина сетевого шнура
4.8
Питание
от сети
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
Насадка для ковров, Основная щетка, Тряпка для пола
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х31х14
Вес, кг.
3.03
Описание товара Паровая швабра BQ SM1001 Белый-синий
Паровая швабра BQ SM1001 обеспечивает быструю и эффективную очистку как всех типов напольного покрытия (паркет, линолеум, плитка), так и различных ковровых покрытий. Уничтожает до 99,9% бактерий и микробов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, синий
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева, сек
35
Поток пара (макс), г/мин
25
Длина сетевого шнура
4.8
Питание
от сети
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
Насадка для ковров, Основная щетка, Тряпка для пола
Страна производитель
Китай
Паровая швабра BQ SM1001 обеспечивает быструю и эффективную очистку как всех типов напольного покрытия (паркет, линолеум, плитка), так и различных ковровых покрытий. Уничтожает до 99,9% бактерий и микробов.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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