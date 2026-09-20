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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3928 купить с доставкой в Москве
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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3928

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Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 1
Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 2
Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 3
Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 4
Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 5
Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 6
Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 7
Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 8
Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 9
Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 1
  • Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 2
  • Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 3
  • Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 4
  • Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 5
  • Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 6
  • Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 7
  • Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 8
  • Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 9
  • Паровая швабра &quot;2 в 1&quot; КТ-3928 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678418
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Размеры в упаковке, см
48х26х14
Вес, кг.
3

Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3928

Паровая швабра КТ-3928 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. При помощи специальных насадок из комплекта КТ-3928 очистит напольные покрытия, раковину и плиту на кухне, зеркала, окна и плитку в ванной без каких-либо химических средств, исключительно паром. Устройство оснащено съемным резервуаром для воды емкостью 400 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 15–30 минут в зависимости от интенсивности выходящего пара. Регулятор подачи пара позволяет плавно настраивать интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Конструкция «2 в 1» предусматривает использование ручного модуля паровой швабры с насадками без присоединения к нему удлинительной трубки с рукояткой. Большое количество насадок в комплекте поможет очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. Паровая швабра обладает функцией вертикальной парковки и большим углом наклона при уборке, который поможет убрать пространство под мебелью.

Отзывы о товаре Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3928




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Описание
Паровая швабра КТ-3928 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. При помощи специальных насадок из комплекта КТ-3928 очистит напольные покрытия, раковину и плиту на кухне, зеркала, окна и плитку в ванной без каких-либо химических средств, исключительно паром. Устройство оснащено съемным резервуаром для воды емкостью 400 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 15–30 минут в зависимости от интенсивности выходящего пара. Регулятор подачи пара позволяет плавно настраивать интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Конструкция «2 в 1» предусматривает использование ручного модуля паровой швабры с насадками без присоединения к нему удлинительной трубки с рукояткой. Большое количество насадок в комплекте поможет очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. Паровая швабра обладает функцией вертикальной парковки и большим углом наклона при уборке, который поможет убрать пространство под мебелью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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