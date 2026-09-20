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Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678418
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Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3928
Паровая швабра КТ-3928 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. При помощи специальных насадок из комплекта КТ-3928 очистит напольные покрытия, раковину и плиту на кухне, зеркала, окна и плитку в ванной без каких-либо химических средств, исключительно паром. Устройство оснащено съемным резервуаром для воды емкостью 400 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 15–30 минут в зависимости от интенсивности выходящего пара. Регулятор подачи пара позволяет плавно настраивать интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Конструкция «2 в 1» предусматривает использование ручного модуля паровой швабры с насадками без присоединения к нему удлинительной трубки с рукояткой. Большое количество насадок в комплекте поможет очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. Паровая швабра обладает функцией вертикальной парковки и большим углом наклона при уборке, который поможет убрать пространство под мебелью.
Паровая швабра КТ-3928 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. При помощи специальных насадок из комплекта КТ-3928 очистит напольные покрытия, раковину и плиту на кухне, зеркала, окна и плитку в ванной без каких-либо химических средств, исключительно паром. Устройство оснащено съемным резервуаром для воды емкостью 400 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 15–30 минут в зависимости от интенсивности выходящего пара. Регулятор подачи пара позволяет плавно настраивать интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Конструкция «2 в 1» предусматривает использование ручного модуля паровой швабры с насадками без присоединения к нему удлинительной трубки с рукояткой. Большое количество насадок в комплекте поможет очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. Паровая швабра обладает функцией вертикальной парковки и большим углом наклона при уборке, который поможет убрать пространство под мебелью.
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3928 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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