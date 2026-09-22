Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый
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Характеристики
Описание товара Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый
Паровая швабра BQ — это надежное и эффективное устройство для уборки, созданное с учетом самых современных технологий. Обладая весом всего 3,3 кг, эта швабра обеспечит легкость и удобство в эксплуатации. Мощность в 1500 Вт позволяет быстро нагревать воду, и уже через 35 секунд она готова к работе, обеспечивая мощный поток пара до 25 граммов в минуту. Резервуар для воды объемом 0,45 литра обеспечивает до 20 минут непрерывной уборки, что достаточно для качественной очистки различных поверхностей в доме. Длина сетевого шнура составляет 4,8 метра, что гарантирует свободу передвижения и доступ к труднодоступным местам. Эта паровая швабра представлена в стильном бело-зеленом цвете и произведена в Китае, отражая надежность и доступность бренда BQ. Устройство станет отличным помощником для эффективной и быстрой уборки, помогая поддерживать чистоту и гигиену в вашем доме без лишних усилий.
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