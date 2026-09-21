Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.35
Максимальная подача пара, г/мин
17
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
насадка для пола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690463
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.35
Дополнительный цвет
голубой
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Температура пара, °С
100
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.6
Максимальная подача пара, г/мин
17
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.5
Время непрерывной работы, мин
18
Щетки и насадки
насадка для пола
Функции и особенности
работа от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х29х17
Вес, кг.
3.8
Описание товара Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912
Паровая швабра с электровеником КТ-3912 – универсальное устройство, которое совмещает себе функции паровой швабры и электровеника. Прибор поможет быстро избавиться от мусора и пыли, а также очистить и продезинфицировать напольные покрытия паром.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.35
Дополнительный цвет
голубой
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Температура пара, °С
100
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.6
Развернуть
Максимальная подача пара, г/мин
17
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.5
Время непрерывной работы, мин
18
Щетки и насадки
насадка для пола
Функции и особенности
работа от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Паровая швабра с электровеником КТ-3912 – универсальное устройство, которое совмещает себе функции паровой швабры и электровеника. Прибор поможет быстро избавиться от мусора и пыли, а также очистить и продезинфицировать напольные покрытия паром.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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