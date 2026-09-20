Угловая шлифмашина WS10-125S 4935451302 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665659
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х11
Вес, кг.
3.15
Описание товара Угловая шлифмашина WS10-125S 4935451302 AEG
Угловая шлифмашина AEG WS10-125S используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Мощный двигатель обеспечивает отличную производительность. Фрезерованные металлические шестерни повышают надежность конструкции. Благодаря плоскому металлическому корпусу редуктора удобно работать в ограниченном пространстве.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина AEG WS10-125S используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Мощный двигатель обеспечивает отличную производительность. Фрезерованные металлические шестерни повышают надежность конструкции. Благодаря плоскому металлическому корпусу редуктора удобно работать в ограниченном пространстве.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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