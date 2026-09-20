Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка
Moral Hygiene — это альбом, который стал возвращением Ministry к их корням, но с современным звучанием. Записанный в 2021 году, этот релиз представляет собой смесь индастриал-метала и электроники, создающую атмосферу, одновременно агрессивную и актуальную. Треки вроде «Alert Level» и «Good Trouble» демонстрируют, как группа использует тяжёлые риффы и электронные биты, чтобы передать своё видение современного мира. Звучание альбома, насыщенное искажёнными гитарами и механическими ритмами, отражает стремление Ministry к инновациям. Лирика, часто социально ориентированная, добавляет альбому глубины, превращая каждый трек в отдельную историю. Moral Hygiene — это не просто альбом, а манифест, напоминающий о том, что искусство может быть инструментом перемен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 620 руб. 3 662 руб.655 руб. в СплитХворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) винило...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBad Boys Blue - Super Hits Vol.1 (4640004137997) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитАгутин Леонид - Летний Дождь (Purple) (4680068801588) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитМагомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитАгутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786)...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитАрия - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитАрия - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитКруг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитЗолотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитАквариум - Равноденствие (4640004135696) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитSystem Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Отзывы о товаре Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка