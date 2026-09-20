Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Music, Noise, Shoemaker, Harvest, Pan, How's The Heart?, Procession, Tribal, Endlessness, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal"), All The Works Of Nature Which Adorn The World - Ad Astra
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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