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Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка

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Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка - фото 1
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка - фото 2
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка - фото 3
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка - фото 4
Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Human.:II:Nature.
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка - фото 1
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка - фото 2
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка - фото 3
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка - фото 4
  • Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665285
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629677626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Human.:II:Nature.
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Music, Noise, Shoemaker, Harvest, Pan, How's The Heart?, Procession, Tribal, Endlessness, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocen
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Music, Noise, Shoemaker, Harvest, Pan, How's The Heart?, Procession, Tribal, Endlessness, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal"), All The Works Of Nature Which Adorn The World - Ad Astra



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629677626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Human.:II:Nature.
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Music, Noise, Shoemaker, Harvest, Pan, How's The Heart?, Procession, Tribal, Endlessness, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocen
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Music, Noise, Shoemaker, Harvest, Pan, How's The Heart?, Procession, Tribal, Endlessness, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal"), All The Works Of Nature Which Adorn The World - Ad Astra


Теги товара: Цветной винил
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