Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Virgin Steele
Альбом (сингл)
Virgin Steele
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 711456
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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922495113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Virgin Steele
Альбом (сингл)
Virgin Steele
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Minuet In G Minor, Danger Zone, American Girl, Dead End Kids, Drive On Thru, Lothlorien, Still In Love With You, Children Of The Storm, Pictures On You, Pulverizer, Living In Sin, Virgin Steele, The Lesson (Demo), Life Of Crime (Demo), Burn The Sun (Demo), Hell From Beyond The Stars, The Fire God (Alternate Version), Virgin Steele (Orchestral Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Minuet In G Minor, Danger Zone, American Girl, Dead End Kids, Drive On Thru, Lothlorien, Still In Love With You, Children Of The Storm, Pictures On You, Pulverizer, Living In Sin, Virgin Steele, The Lesson (Demo), Life Of Crime (Demo), Burn The Sun (Demo), Hell From Beyond The Stars, The Fire God (Alternate Version), Virgin Steele (Orchestral Version)
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Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922495113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Virgin Steele
Альбом (сингл)
Virgin Steele
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Minuet In G Minor, Danger Zone, American Girl, Dead End Kids, Drive On Thru, Lothlorien, Still In Love With You, Children Of The Storm, Pictures On You, Pulverizer, Living In Sin, Virgin Steele, The Lesson (Demo), Life Of Crime (Demo), Burn The Sun (Demo), Hell From Beyond The Stars, The Fire God (Alternate Version), Virgin Steele (Orchestral Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Minuet In G Minor, Danger Zone, American Girl, Dead End Kids, Drive On Thru, Lothlorien, Still In Love With You, Children Of The Storm, Pictures On You, Pulverizer, Living In Sin, Virgin Steele, The Lesson (Demo), Life Of Crime (Demo), Burn The Sun (Demo), Hell From Beyond The Stars, The Fire God (Alternate Version), Virgin Steele (Orchestral Version)
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Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка - стоимость товара 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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