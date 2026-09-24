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Virgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Virgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая пластинка

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Virgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая пластинка - фото 1
Virgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Virgin Steele
Альбом (сингл)
Guardians Of The Flame
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Virgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая пластинка - фото 1
  • Virgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711454
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Virgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922495212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Virgin Steele
Альбом (сингл)
Guardians Of The Flame
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Don't Say Goodbye (Tonight), Burn The Sun, Life Of Crime, The Redeemer, Birth Through Fire, Guardians Of The Flame, Metal City, Hell Or High Water, Go All The Way, Chaos Caprice (Piano Solo From The Guardian Sessions), A Cry In The Night, I Am The One, Go Down Fighting, Wait For The Night, Desert Plains (Alternative Version), Dirty Blonde Angel, The Heaven's Door Suite
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Virgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Say Goodbye (Tonight), Burn The Sun, Life Of Crime, The Redeemer, Birth Through Fire, Guardians Of The Flame, Metal City, Hell Or High Water, Go All The Way, Chaos Caprice (Piano Solo From The Guardian Sessions), A Cry In The Night, I Am The One, Go Down Fighting, Wait For The Night, Desert Plains (Alternative Version), Dirty Blonde Angel, The Heaven's Door Suite

Отзывы о товаре Virgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922495212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Virgin Steele
Альбом (сингл)
Guardians Of The Flame
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Don't Say Goodbye (Tonight), Burn The Sun, Life Of Crime, The Redeemer, Birth Through Fire, Guardians Of The Flame, Metal City, Hell Or High Water, Go All The Way, Chaos Caprice (Piano Solo From The Guardian Sessions), A Cry In The Night, I Am The One, Go Down Fighting, Wait For The Night, Desert Plains (Alternative Version), Dirty Blonde Angel, The Heaven's Door Suite
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Say Goodbye (Tonight), Burn The Sun, Life Of Crime, The Redeemer, Birth Through Fire, Guardians Of The Flame, Metal City, Hell Or High Water, Go All The Way, Chaos Caprice (Piano Solo From The Guardian Sessions), A Cry In The Night, I Am The One, Go Down Fighting, Wait For The Night, Desert Plains (Alternative Version), Dirty Blonde Angel, The Heaven's Door Suite
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Virgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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