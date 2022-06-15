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Nick Mason'S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nick Mason'S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 1
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 2
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 3
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 4
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 5
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 6
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 7
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 8
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 9
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 10
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 11
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 12
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 13
Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nick Mason'S Saucerful Of Secrets
Альбом (сингл)
Live At The Roundhouse
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 1
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 2
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 3
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 4
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 5
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 6
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 7
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 8
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 9
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 10
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 11
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 12
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 13
  • Nick Mason&#039;S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500784
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759827116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nick Mason'S Saucerful Of Secrets
Альбом (сингл)
Live At The Roundhouse
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Beginnings, Interstellar Overdrive, Astronomy Domine, Lucifer Sam, Fearless, Obscured by Clouds, When You’re In, Remember A Day, Arnold Layne, Vegetable Man, If, Atom Heart Mother, The Nile Song, Green Is The Colour, Let There Be More Light, Childhood’s End, Set The Controls For The Heart Of The Sun, See Emily Play, Bike, One Of These Days, A Saucerful Of Secrets, Point Me At The Sky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Mason'S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка

Альбом “Live At The Roundhouse” — это живая запись с солд-аут-шоу группы в культовом лондонском клубе, которые прошли в мае 2019 года. Получивший щедрую порцию одобрения от музыкальных критиков и фанатов, концерт в The Roundhouse смог запечатлеть бунтарскую энергию и смелый дух рока раннего Pink Floyd — по-настоящему величественной группы, которая изменила всю музыкальную историю XX века. Альбом “Live At The Roundhouse” увидит свет на виниле в наборе из 2СD и DVD и на Blu-Ray. Также в ограниченном мировом прокате состоится и кинопремьера концерта. Трейлер фильма, который выйдет на экраны 10 марта, уже доступен для просмотра здесь. История Nick Mason’s Saucerful Of Secrets началась со встречи старых друзей — барабанщика и сооснователя Pink Floyd Ника Мейсона, сессионного басиста группы Гая Пратта, лид-гитариста Spandau Ballet Гэри Кэмпа, экс-гитариста The Blockheads Ли Харриса и звукоинженера Дома Бекена. Вместе они решили засесть в студию и поиграть ранние песни Pink Floyd — те, что вышли до «Dark Side Of The Moon» и которые не игрались в живую на протяжении нескольких десятилетий. Всего несколько месяцев спустя, 20 мая 2018 года, группа встретилась вновь — и дала выступление в лондонском клубе Dingwalls. Выступление ветеранов, ставшее для основателя группы Ника Мейсона первым клубным концертом с 1967 года, встретило воодушевление и радость публики — и задало энергию для одного из самых интересных live-коллективов, возникших после Pink Floyd.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Nick Mason'S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка

15.06.2022
Виктор

Достоинства:
Отличное издание в новой интерпретации ранних Флойдов. Качество записи, учитывая то, что это концертник - отличное. Комплектация пластинок на высоте. Релиз издан в психоделическом олдскульном виде. В общем, мне и моей семье, релиз "зашел". И немаловажно - цена, на других ресурсах стоит почти в два раза дороже. Рекомендую однозначно!



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759827116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nick Mason'S Saucerful Of Secrets
Альбом (сингл)
Live At The Roundhouse
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Beginnings, Interstellar Overdrive, Astronomy Domine, Lucifer Sam, Fearless, Obscured by Clouds, When You’re In, Remember A Day, Arnold Layne, Vegetable Man, If, Atom Heart Mother, The Nile Song, Green Is The Colour, Let There Be More Light, Childhood’s End, Set The Controls For The Heart Of The Sun, See Emily Play, Bike, One Of These Days, A Saucerful Of Secrets, Point Me At The Sky
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом “Live At The Roundhouse” — это живая запись с солд-аут-шоу группы в культовом лондонском клубе, которые прошли в мае 2019 года. Получивший щедрую порцию одобрения от музыкальных критиков и фанатов, концерт в The Roundhouse смог запечатлеть бунтарскую энергию и смелый дух рока раннего Pink Floyd — по-настоящему величественной группы, которая изменила всю музыкальную историю XX века. Альбом “Live At The Roundhouse” увидит свет на виниле в наборе из 2СD и DVD и на Blu-Ray. Также в ограниченном мировом прокате состоится и кинопремьера концерта. Трейлер фильма, который выйдет на экраны 10 марта, уже доступен для просмотра здесь. История Nick Mason’s Saucerful Of Secrets началась со встречи старых друзей — барабанщика и сооснователя Pink Floyd Ника Мейсона, сессионного басиста группы Гая Пратта, лид-гитариста Spandau Ballet Гэри Кэмпа, экс-гитариста The Blockheads Ли Харриса и звукоинженера Дома Бекена. Вместе они решили засесть в студию и поиграть ранние песни Pink Floyd — те, что вышли до «Dark Side Of The Moon» и которые не игрались в живую на протяжении нескольких десятилетий. Всего несколько месяцев спустя, 20 мая 2018 года, группа встретилась вновь — и дала выступление в лондонском клубе Dingwalls. Выступление ветеранов, ставшее для основателя группы Ника Мейсона первым клубным концертом с 1967 года, встретило воодушевление и радость публики — и задало энергию для одного из самых интересных live-коллективов, возникших после Pink Floyd.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы
15.06.2022
Виктор

Достоинства:
Отличное издание в новой интерпретации ранних Флойдов. Качество записи, учитывая то, что это концертник - отличное. Комплектация пластинок на высоте. Релиз издан в психоделическом олдскульном виде. В общем, мне и моей семье, релиз "зашел". И немаловажно - цена, на других ресурсах стоит почти в два раза дороже. Рекомендую однозначно!


Nick Mason'S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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