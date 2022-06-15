Nick Mason'S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nick Mason'S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка
Альбом “Live At The Roundhouse” — это живая запись с солд-аут-шоу группы в культовом лондонском клубе, которые прошли в мае 2019 года. Получивший щедрую порцию одобрения от музыкальных критиков и фанатов, концерт в The Roundhouse смог запечатлеть бунтарскую энергию и смелый дух рока раннего Pink Floyd — по-настоящему величественной группы, которая изменила всю музыкальную историю XX века. Альбом “Live At The Roundhouse” увидит свет на виниле в наборе из 2СD и DVD и на Blu-Ray. Также в ограниченном мировом прокате состоится и кинопремьера концерта. Трейлер фильма, который выйдет на экраны 10 марта, уже доступен для просмотра здесь. История Nick Mason’s Saucerful Of Secrets началась со встречи старых друзей — барабанщика и сооснователя Pink Floyd Ника Мейсона, сессионного басиста группы Гая Пратта, лид-гитариста Spandau Ballet Гэри Кэмпа, экс-гитариста The Blockheads Ли Харриса и звукоинженера Дома Бекена. Вместе они решили засесть в студию и поиграть ранние песни Pink Floyd — те, что вышли до «Dark Side Of The Moon» и которые не игрались в живую на протяжении нескольких десятилетий. Всего несколько месяцев спустя, 20 мая 2018 года, группа встретилась вновь — и дала выступление в лондонском клубе Dingwalls. Выступление ветеранов, ставшее для основателя группы Ника Мейсона первым клубным концертом с 1967 года, встретило воодушевление и радость публики — и задало энергию для одного из самых интересных live-коллективов, возникших после Pink Floyd.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Отличное издание в новой интерпретации ранних Флойдов. Качество записи, учитывая то, что это концертник - отличное. Комплектация пластинок на высоте. Релиз издан в психоделическом олдскульном виде. В общем, мне и моей семье, релиз "зашел". И немаловажно - цена, на других ресурсах стоит почти в два раза дороже. Рекомендую однозначно!
Отзывы о товаре Nick Mason'S Saucerful Of Secrets, Live At The Roundhouse (0190759827116) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное издание в новой интерпретации ранних Флойдов. Качество записи, учитывая то, что это концертник - отличное. Комплектация пластинок на высоте. Релиз издан в психоделическом олдскульном виде. В общем, мне и моей семье, релиз "зашел". И немаловажно - цена, на других ресурсах стоит почти в два раза дороже. Рекомендую однозначно!