John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка
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Описание товара John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка
"Plastic Ono Band" - делюксовое, ремастированное переиздание дебютного сольного студийного альбома рок-исполнителя Джона Леннона, первоначально выпущенного в 1970 году. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает ауттэйки. Джон Уинстон Оно Леннон - британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист. Один из основателей и участник группы The Beatles, один из самых популярных музыкантов XX века. После распада The Beatles начал сольную карьеру, но в 1980 году был убит бывшим фанатом группы. Кроме своей музыкальной деятельности, Леннон был известен также как политический активист. Свои взгляды он высказывал как в песнях, так и в публичных выступлениях. В знаменитой песне "Imagine" выражены мысли Леннона о том, как должен быть устроен мир. Леннон проповедовал идеи равенства и братства людей, мира, свободы. Это сделало его кумиром хиппи и одним из самых значительных общественных деятелей 1960-х - 1970-х годов. В 2002 году медиакорпорация Би-би-си провела опрос для определения ста величайших британцев всех времён. Джон Леннон занял восьмое место в этом списке. Леннон также занял сразу две строчки в списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone: 1-ю в составе The Beatles и личную 38-ю. Британский журнал Classic Rock включил Леннона в список величайших гитаристов всех времён.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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