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Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка

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Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 3
Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 4
Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 5
Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
52Nd Street
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665153
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759392119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
52Nd Street
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big Shot, Honesty, My Life, Zanzibar, Stiletto, Rosalindas Eyes, Half A Mile Away, Until The Night, 52nd Street
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка

52nd Street — шестой студийный альбом американского певца Билли Джоэла.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Billy Joel - 52nd Street (0190759392119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759392119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
52Nd Street
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big Shot, Honesty, My Life, Zanzibar, Stiletto, Rosalindas Eyes, Half A Mile Away, Until The Night, 52nd Street
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
52nd Street — шестой студийный альбом американского певца Билли Джоэла.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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