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Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка

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Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка - фото 1
Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка - фото 2
Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Breaking Point
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка - фото 1
  • Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка - фото 2
  • Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664988
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Breaking Point
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Weak In My Knees, Calling You Out, Shes Dangerous, Eternally, We Never Learn, Be My Friend, Cynara, Pandoras Box, Under The Wire, Whats Going On, Weak In The Knees (Azoic Remix), Michelle (Deep In Pain Remix By Destroid), Weak In The Knees (Dimitri NI Remix), Michelle (Re-recorded Version), Weak In My Knees (Grendel Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир готической музыки с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Breaking Point. Этот ограниченный выпуск (2LP) станет настоящим открытием для поклонников группы и ценителей атмосферной музыки. Каждая нота этого альбома наполнена эмоциями и таинственностью, которые так характерны для творчества Clan Of Xymox. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир Breaking Pointx



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Breaking Point
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Weak In My Knees, Calling You Out, Shes Dangerous, Eternally, We Never Learn, Be My Friend, Cynara, Pandoras Box, Under The Wire, Whats Going On, Weak In The Knees (Azoic Remix), Michelle (Deep In Pain Remix By Destroid), Weak In The Knees (Dimitri NI Remix), Michelle (Re-recorded Version), Weak In My Knees (Grendel Remix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в мир готической музыки с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Breaking Point. Этот ограниченный выпуск (2LP) станет настоящим открытием для поклонников группы и ценителей атмосферной музыки. Каждая нота этого альбома наполнена эмоциями и таинственностью, которые так характерны для творчества Clan Of Xymox. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир Breaking Pointx


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clan Of Xymox - Breaking Point (4260063947919) виниловая пластинка - купить по цене 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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