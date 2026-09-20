Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт
Аэрогриль BQ представляет собой современное устройство для приготовления разнообразных блюд с минимальным использованием масла. Эта модель обладает следующими характеристиками: весом всего 4,1 кг и мощностью в 1400 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное приготовление пищи. Благодаря регулируемой температуре (от 80 °C до 200 °C) и встроенному таймеру, вы можете идеально настроить параметры готовки под различные рецепты. Управление устройством осуществляется при помощи удобной сенсорной панели, что делает процесс эксплуатации простым и комфортным. Аэрогриль выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер современной кухни. Изготовленный в Китае под брендом BQ, этот аэрогриль гарантирует качество и надежность. С объемом чаши 3 литра, он идеально подходит для приготовления блюд для небольшой семьи или компании друзей. Нагревательный элемент типа ТЭН обеспечивает долговечность и эффективность работы устройства. Аэрогриль BQ станет отличным помощником для всех, кто ценит вкусную и полезную пищу, приготовленную быстро и легко.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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