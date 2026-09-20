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Наушники Fiio FH11 Black 80003301 купить с доставкой в Москве
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Наушники Fiio FH11 Black 80003301

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Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 1
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 2
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 3
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 4
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 5
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 6
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 7
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 8
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 9
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 10
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 11
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 12
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 13
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 14
Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 1
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 2
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 3
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 4
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 5
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 6
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 7
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 8
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 9
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 10
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 11
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 12
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 13
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 14
  • Наушники Fiio FH11 Black 80003301 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661285
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Характеристики

Бренд
Fiio
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
5 пар сменных амбушюр, документация, кабель 2 x 2-pin 0.78 mm (M) - jack 3.5 mm (M)
Цвет
черный
Сопротивление
24?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
170

Описание товара Наушники Fiio FH11 Black 80003301

Проводные наушники FIIO FH11 выполнены в металлическом корпусе и имеют отсоединяемый кабель с прозрачной оплеткой. Закрытая акустическая система с арматурными динамическими излучателями диаметром 10 мм и сертификацией Hi-Res audio обеспечивает воспроизведение звука в деталях. Мягкие силиконовые вкладыши и гибкая клипса гарантируют эргономичное расположение в слуховом канале. Витой многожильный кабель и позолоченный штекер предотвращают звуковые искажения. В наборе с гарнитурой FIIO FH11 поставляются 5 сменных амбушюр и кабель с интерфейсом подключения jack 3.5 mm.

Отзывы о товаре Наушники Fiio FH11 Black 80003301




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Характеристики
Бренд
Fiio
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
5 пар сменных амбушюр, документация, кабель 2 x 2-pin 0.78 mm (M) - jack 3.5 mm (M)
Цвет
черный
Сопротивление
24?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Проводные наушники FIIO FH11 выполнены в металлическом корпусе и имеют отсоединяемый кабель с прозрачной оплеткой. Закрытая акустическая система с арматурными динамическими излучателями диаметром 10 мм и сертификацией Hi-Res audio обеспечивает воспроизведение звука в деталях. Мягкие силиконовые вкладыши и гибкая клипса гарантируют эргономичное расположение в слуховом канале. Витой многожильный кабель и позолоченный штекер предотвращают звуковые искажения. В наборе с гарнитурой FIIO FH11 поставляются 5 сменных амбушюр и кабель с интерфейсом подключения jack 3.5 mm.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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