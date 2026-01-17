Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный
Портативная акустика Hyundai – это надежное устройство для любителей качественного звука на ходу. Компактная и легкая, с весом всего 0,32 кг, эта колонка обеспечивает мощность звука в 9 Вт. Она идеально подходит для небольших вечеринок, пикников или просто для прослушивания музыки в путешествиях. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth версии 5.0, что гарантирует стабильную связь с вашими устройствами на расстоянии. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 500 мА·ч и длительностью работы до 5 часов, вы можете наслаждаться любимыми треками без необходимости частой подзарядки. Простой и стильный дизайн в черном цвете из прочного пластика делает колонку Hyundai не только функциональным, но и эстетически приятным устройством. Сигнал/шум соотношение 96 дБ и наличие одного динамика обеспечивают чистый моно звук, который подойдет для различных музыкальных жанров. Портативная колонка Hyundai – это идеальный выбор для тех, кто ценит инновации, стиль и хорошее звучание в компактной упаковке.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
работает уже хорошо,так для себя вкл музыку достаточно,покупать не покупать решать вам,я купил
Достоинства:
Комментарий:
Искала колонку с возможностью подключения микрофона. Подключается все без проблем, но звук какой-то тихий.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,все целое,все работает,я очень довольна,люблю музыку слушать,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая вещь, точно не ширпотреб,... Однозначно оценка 5
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт ,,плохо что не тайп си ,,ну тут сам не досмотрел )а так на троечку
Достоинства:
Комментарий:
Колонка слабенькая, но за такую цену на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
не качественный блок зарядки. акумулятор быстро разрежается даже в выключенном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
Колонка понравилась, но во время работы с флешки стала заикаться.
Достоинства:
Комментарий:
колонка супер включала на складе площадью 400 кв м на среднюю мощность, себя не слышно, звук чистый можно включить свою музыку через блютуз, можно радио, можно через провод , можно включить флешку все понравилось не смотря на компактность, колонка супер
Достоинства:
Комментарий:
Колонка топавая за свои деньги. Остался очень доволен. Все что продается по этой цене ерунда в сравнение с ней. Рекомендую брать
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок безмерно рад. Довольно громко играет музыка. Флешку, карту памяти воспринимает. Блютуз соединяет. Радио ловит. Пока радует.
Достоинства:
Комментарий:
колонка понравилась, есть радио, голосовой помощник, долго держит зарядку, предупреждает голосом о снижении заряда аккумулятора и переключении режимов, звук нормальный,
Достоинства:
Комментарий:
Цена - качество супер. Колонкой очень доволен. Громкая.
Достоинства:
Комментарий:
дешевый компактный понравился выписываю уже второй и на подарок хорошо. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
На свои деньги норм, пришла быстро, все целое, соответствует описанию, управление легкое, блок только нужно докупать
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат , мне понравился . блютуз , радио , АУХ , флешки все работает . громкость устраивает .
Достоинства:
Комментарий:
Колонка рабочая, подключилась сразу. Звук для такой цены нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая портативная колонка, звук нормальный, покупали в детский сад. Цена приемлемая, качество неплохое за такую цену. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги вполне хороша, только чет радио так поймать и не смогли
Достоинства:
Комментарий:
Колонка для своей цены нормальная. Заказали еще подобие другую немного. Эта лучше радио ловит. В целом пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
брал на работу,в качестве радио, всё работает неплохо
Достоинства:
Комментарий:
очень доступное управление плеером, что существенно для пожилого человека, который слушает аудиокниги. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Хороший звук. Упаковка целая. Всё понравилось. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Портативная блютуз колонка,подключается к любому гаджету,до 5 часов работы,светомузыка,радио,подключается карта памяти.Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая. Заряд держит долго. Достаточно громкая, но не особо басистая.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел вовремя за такую цену колонка отличная!!!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер. Заряда хватает на 8ч точно. Звук хороший.
Отзывы о товаре Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный
Достоинства:
Комментарий:
работает уже хорошо,так для себя вкл музыку достаточно,покупать не покупать решать вам,я купил
Достоинства:
Комментарий:
Искала колонку с возможностью подключения микрофона. Подключается все без проблем, но звук какой-то тихий.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,все целое,все работает,я очень довольна,люблю музыку слушать,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая вещь, точно не ширпотреб,... Однозначно оценка 5
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт ,,плохо что не тайп си ,,ну тут сам не досмотрел )а так на троечку
Достоинства:
Комментарий:
Колонка слабенькая, но за такую цену на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
не качественный блок зарядки. акумулятор быстро разрежается даже в выключенном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
Колонка понравилась, но во время работы с флешки стала заикаться.
Достоинства:
Комментарий:
колонка супер включала на складе площадью 400 кв м на среднюю мощность, себя не слышно, звук чистый можно включить свою музыку через блютуз, можно радио, можно через провод , можно включить флешку все понравилось не смотря на компактность, колонка супер
Достоинства:
Комментарий:
Колонка топавая за свои деньги. Остался очень доволен. Все что продается по этой цене ерунда в сравнение с ней. Рекомендую брать
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок безмерно рад. Довольно громко играет музыка. Флешку, карту памяти воспринимает. Блютуз соединяет. Радио ловит. Пока радует.
Достоинства:
Комментарий:
колонка понравилась, есть радио, голосовой помощник, долго держит зарядку, предупреждает голосом о снижении заряда аккумулятора и переключении режимов, звук нормальный,
Достоинства:
Комментарий:
Цена - качество супер. Колонкой очень доволен. Громкая.
Достоинства:
Комментарий:
дешевый компактный понравился выписываю уже второй и на подарок хорошо. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
На свои деньги норм, пришла быстро, все целое, соответствует описанию, управление легкое, блок только нужно докупать
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат , мне понравился . блютуз , радио , АУХ , флешки все работает . громкость устраивает .
Достоинства:
Комментарий:
Колонка рабочая, подключилась сразу. Звук для такой цены нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая портативная колонка, звук нормальный, покупали в детский сад. Цена приемлемая, качество неплохое за такую цену. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги вполне хороша, только чет радио так поймать и не смогли
Достоинства:
Комментарий:
Колонка для своей цены нормальная. Заказали еще подобие другую немного. Эта лучше радио ловит. В целом пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
брал на работу,в качестве радио, всё работает неплохо
Достоинства:
Комментарий:
очень доступное управление плеером, что существенно для пожилого человека, который слушает аудиокниги. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Хороший звук. Упаковка целая. Всё понравилось. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Портативная блютуз колонка,подключается к любому гаджету,до 5 часов работы,светомузыка,радио,подключается карта памяти.Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая. Заряд держит долго. Достаточно громкая, но не особо басистая.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел вовремя за такую цену колонка отличная!!!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер. Заряда хватает на 8ч точно. Звук хороший.