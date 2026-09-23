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Портативная акустика Defender G98 (65098) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender G98 (65098)

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Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 1
Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 2
Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 3
Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 4
Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 5
Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 6
Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 7
Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
5
  • Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 1
  • Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 2
  • Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 3
  • Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 4
  • Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 5
  • Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 6
  • Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 7
  • Портативная акустика Defender G98 (65098) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 510373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Портативная акустика Defender G98 (65098)
770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка MicroSD и USB
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
106х184х122
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
470

Описание товара Портативная акустика Defender G98 (65098)

Bluetooth 5.0 увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. Встроенный FM-приемник превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик. Светодиодная подсветка. Удобная ручка для переноски.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender G98 (65098)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка MicroSD и USB
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
106х184х122
Страна производитель
Китай
Описание
Bluetooth 5.0 увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. Встроенный FM-приемник превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик. Светодиодная подсветка. Удобная ручка для переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender G98 (65098) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 770 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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