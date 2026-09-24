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Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101)

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Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 1
Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 2
Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 3
Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 4
Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 5
Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 6
Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 7
Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 8
Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 9
Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 1
  • Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 2
  • Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 3
  • Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 4
  • Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 5
  • Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 6
  • Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 7
  • Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 8
  • Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 9
  • Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101)
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
157 x 72 x 70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
330

Описание товара Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101)

Портативная акустика Defender представляет собой стильное и компактное устройство, идеально подходящее для любителей музыки на ходу. Выполненная в элегантном черном цвете, эта колонка гармонично впишется в любой интерьер и легко поместится в сумку или рюкзак. Система звука 2.0 и мощность 5 Вт позволяют добиться чистого и насыщенного звучания, которое подойдет как для спокойного прослушивания музыки дома, так и для оживленных мероприятий на свежем воздухе. Единственный динамик и однополосная акустическая система обеспечивают высокое качество воспроизведения звука с соотношением сигнал/шум 65 дБ. Корпус колонки выполнен из прочного пластика, что гарантирует ее долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.3, вы сможете легко подключать устройства без проводов, наслаждаясь бесперебойной передачей сигнала. Кроме того, колонка оснащена линейным AUX входом, портом USB и разъемом для карт памяти, что расширяет возможности подключения различных источников звука. Эта портативная акустика Defender станет отличным выбором для всех, кто ценит удобство и качество звука в любом месте и в любое время.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Развернуть
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
157 x 72 x 70 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender представляет собой стильное и компактное устройство, идеально подходящее для любителей музыки на ходу. Выполненная в элегантном черном цвете, эта колонка гармонично впишется в любой интерьер и легко поместится в сумку или рюкзак. Система звука 2.0 и мощность 5 Вт позволяют добиться чистого и насыщенного звучания, которое подойдет как для спокойного прослушивания музыки дома, так и для оживленных мероприятий на свежем воздухе. Единственный динамик и однополосная акустическая система обеспечивают высокое качество воспроизведения звука с соотношением сигнал/шум 65 дБ. Корпус колонки выполнен из прочного пластика, что гарантирует ее долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.3, вы сможете легко подключать устройства без проводов, наслаждаясь бесперебойной передачей сигнала. Кроме того, колонка оснащена линейным AUX входом, портом USB и разъемом для карт памяти, что расширяет возможности подключения различных источников звука. Эта портативная акустика Defender станет отличным выбором для всех, кто ценит удобство и качество звука в любом месте и в любое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101) - стоимость товара 710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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