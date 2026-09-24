Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101)
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender ENJOY S100 BLACK (65101)
Портативная акустика Defender представляет собой стильное и компактное устройство, идеально подходящее для любителей музыки на ходу. Выполненная в элегантном черном цвете, эта колонка гармонично впишется в любой интерьер и легко поместится в сумку или рюкзак. Система звука 2.0 и мощность 5 Вт позволяют добиться чистого и насыщенного звучания, которое подойдет как для спокойного прослушивания музыки дома, так и для оживленных мероприятий на свежем воздухе. Единственный динамик и однополосная акустическая система обеспечивают высокое качество воспроизведения звука с соотношением сигнал/шум 65 дБ. Корпус колонки выполнен из прочного пластика, что гарантирует ее долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.3, вы сможете легко подключать устройства без проводов, наслаждаясь бесперебойной передачей сигнала. Кроме того, колонка оснащена линейным AUX входом, портом USB и разъемом для карт памяти, что расширяет возможности подключения различных источников звука. Эта портативная акустика Defender станет отличным выбором для всех, кто ценит удобство и качество звука в любом месте и в любое время.
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