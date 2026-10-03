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Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный

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Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный - фото 1
Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный - фото 2
Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный - фото 3
Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный - фото 4
Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный - фото 1
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный - фото 2
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный - фото 3
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный - фото 4
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660708
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
355

Описание товара Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный

 Компактный размер динамика обеспечивает насыщенные четкие басы. Частотный диапазон колонок составляет 100 Гц - 20 кГц, отношение сигнал/шум – >85 дБ, а выходная мощность – 5.5 Вт RMS. Высокая четкость звука позволяет беспрепятственно наслаждаться любимой музыкой. Колонки также можно объединить через Bluetooth в режиме стереопары, воспроизводя эффект акустической системы.

Отзывы о товаре Портативная колонка A4Tech Bloody S3 Carry черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
 Компактный размер динамика обеспечивает насыщенные четкие басы. Частотный диапазон колонок составляет 100 Гц - 20 кГц, отношение сигнал/шум – >85 дБ, а выходная мощность – 5.5 Вт RMS. Высокая четкость звука позволяет беспрепятственно наслаждаться любимой музыкой. Колонки также можно объединить через Bluetooth в режиме стереопары, воспроизводя эффект акустической системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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