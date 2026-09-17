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Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный купить с доставкой в Москве
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Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный

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Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 2
Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 3
Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 4
Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 5
Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 6
Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 7
Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 1
  • Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 2
  • Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 3
  • Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 4
  • Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 5
  • Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 6
  • Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 7
  • Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
2 460 руб.  3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66069
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
125 х 66 х 42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
175

Описание товара Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный

Мышь A4TECH – это универсальное устройство, идеально подходящее как для ежедневных задач, так и для интенсивных игровых сессий. С весом 144 г, она обеспечивает комфортное управление и стабильность в движении, что особенно важно для геймеров. Лазерный сенсор обеспечивает высокую точность и плавность в управлении благодаря разрешению 8200 dpi, что позволяет удовлетворить даже самые взыскательные требования к точности. Проводное подключение с длиной кабеля 1.8 метра обеспечивает надежную связь без задержек и гарантирует свободу движения без риска потери сигнала. Интерфейс подключения — USB Type-A, что делает мышь совместимой с большинством современных устройств. Эта мышь выполнена в стильном черном цвете, который добавляет ей элегантности и прекрасно сочетается с любым компьютерным оборудованием. Компактный и эргономичный дизайн делает ее отличным выбором как для работы, так и для игр, подчеркивая приверженность бренда A4Tech к качеству и инновациям.

Отзывы о товаре Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
125 х 66 х 42
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH – это универсальное устройство, идеально подходящее как для ежедневных задач, так и для интенсивных игровых сессий. С весом 144 г, она обеспечивает комфортное управление и стабильность в движении, что особенно важно для геймеров. Лазерный сенсор обеспечивает высокую точность и плавность в управлении благодаря разрешению 8200 dpi, что позволяет удовлетворить даже самые взыскательные требования к точности. Проводное подключение с длиной кабеля 1.8 метра обеспечивает надежную связь без задержек и гарантирует свободу движения без риска потери сигнала. Интерфейс подключения — USB Type-A, что делает мышь совместимой с большинством современных устройств. Эта мышь выполнена в стильном черном цвете, который добавляет ей элегантности и прекрасно сочетается с любым компьютерным оборудованием. Компактный и эргономичный дизайн делает ее отличным выбором как для работы, так и для игр, подчеркивая приверженность бренда A4Tech к качеству и инновациям.
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