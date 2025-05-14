Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG

25 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 1
Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 2
Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 3
Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 4
Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 5
Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 6
Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 7
Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 1
  • Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 2
  • Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 3
  • Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 4
  • Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 5
  • Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 6
  • Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 7
  • Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659793
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора L1820S, зарядное устройство BL18S, инструкция, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
60
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х15
Вес, кг.
4.36

Описание товара Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG

Дрель-шуруповерт AEG BS18G4-202C 4935478630 подходит для отделочных и ремонтных работ в помещении. Позволяет сверлить отверстия и закручивать крепежные элементы. Не зависит от наличия электросети.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и удобный кейс, комплектность и качество элементов полностью соответствует описанию. Работает исправно, покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт. уже не первый в нашей команде
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, всё отлично , буду заказывать ещё !)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу в подарок, счастью не было предела. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Анатолий О.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шуроповерт 10 лет уже ими работаем
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший мощный шуруповёрт.Продовца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в хорошем состоянии. Посмотрим в деле. Надеюсь на качество инструмента
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Покупала подарок мужу, очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок Сын очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
в целом пойдет. главное чтобы работал дооолго. не понравилось что аккумулятор стоит на своем месте как то хлипко,болтается. не понравились застёжки кейса. хотя это наверно на любителя. ну в целом агрегат выполнен добротно.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповёрт мне понравился.В руке лежит очень удобно.Тяжеленький.Звук при работе приятный.Коплектация полная .2 аккумулятора зарядное устройство качество пластика все хорошего уровня Крепкий кейс небольшого размера
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, мощный шуруповерт, для моих задач справляется на все сто
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Оксана Д.

Достоинства:


Комментарий:
просто класс ..немного увесистый для женской руки , но советую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень впечатлил начиная с упаковки, сделан качественно, работает мощно, в комплекте 2 аккумулятора, будем пробовать в деле! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аппарат,60 нм есть по факту и довольно надёжно ощущается , когда берешь в руки. проверил на объекте на вшивость - Шурик жив и здоров)
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шурик за 1.5 года нариканий нет . зпказал второй . прищёл быстро . рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нужен был шуруповерт, т.к. старый сломался, трещит и не крутит. Ребята, которые постоянно работают с шуруповертами, порекомендовали АЕГ. Сказали - бери,не пожалеешь, он надежный и профессиональный. К нам приехал быстро в кейсе и коробке. Цена, конечно, дороговато, 16000 тысяч. Будем надеяться, что прослужит долго. Пишу от имени мужа. Весь вечер любовался.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Петр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший Шурик у брата такой же
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Эллина К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, мощный шуроповерт. макита курит нервно в сторонке.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная дрель шуруповёрт, дающая уверенность в долгой и надёжной службе.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт качественный. С данной маркой особо не знаком, но по всем показателям от оригинала ничем не отличается. Своих денег стоит - 100%.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Виталий З.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, давно хотел. мечта сбылась.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Зайниддинхон А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шурик рекомендую всем



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора L1820S, зарядное устройство BL18S, инструкция, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
60
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт AEG BS18G4-202C 4935478630 подходит для отделочных и ремонтных работ в помещении. Позволяет сверлить отверстия и закручивать крепежные элементы. Не зависит от наличия электросети.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и удобный кейс, комплектность и качество элементов полностью соответствует описанию. Работает исправно, покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт. уже не первый в нашей команде
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, всё отлично , буду заказывать ещё !)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу в подарок, счастью не было предела. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Анатолий О.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шуроповерт 10 лет уже ими работаем
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший мощный шуруповёрт.Продовца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в хорошем состоянии. Посмотрим в деле. Надеюсь на качество инструмента
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Покупала подарок мужу, очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок Сын очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
в целом пойдет. главное чтобы работал дооолго. не понравилось что аккумулятор стоит на своем месте как то хлипко,болтается. не понравились застёжки кейса. хотя это наверно на любителя. ну в целом агрегат выполнен добротно.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповёрт мне понравился.В руке лежит очень удобно.Тяжеленький.Звук при работе приятный.Коплектация полная .2 аккумулятора зарядное устройство качество пластика все хорошего уровня Крепкий кейс небольшого размера
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, мощный шуруповерт, для моих задач справляется на все сто
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Оксана Д.

Достоинства:


Комментарий:
просто класс ..немного увесистый для женской руки , но советую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень впечатлил начиная с упаковки, сделан качественно, работает мощно, в комплекте 2 аккумулятора, будем пробовать в деле! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аппарат,60 нм есть по факту и довольно надёжно ощущается , когда берешь в руки. проверил на объекте на вшивость - Шурик жив и здоров)
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шурик за 1.5 года нариканий нет . зпказал второй . прищёл быстро . рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нужен был шуруповерт, т.к. старый сломался, трещит и не крутит. Ребята, которые постоянно работают с шуруповертами, порекомендовали АЕГ. Сказали - бери,не пожалеешь, он надежный и профессиональный. К нам приехал быстро в кейсе и коробке. Цена, конечно, дороговато, 16000 тысяч. Будем надеяться, что прослужит долго. Пишу от имени мужа. Весь вечер любовался.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Петр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший Шурик у брата такой же
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Эллина К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, мощный шуроповерт. макита курит нервно в сторонке.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная дрель шуруповёрт, дающая уверенность в долгой и надёжной службе.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт качественный. С данной маркой особо не знаком, но по всем показателям от оригинала ничем не отличается. Своих денег стоит - 100%.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Виталий З.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, давно хотел. мечта сбылась.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Зайниддинхон А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шурик рекомендую всем


Дрель-шуруповерт BS18G4-202C 4935478630 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...