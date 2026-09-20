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White Zombie Astro-Creep: 2000 (0600753381526) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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White Zombie Astro-Creep: 2000 (0600753381526) виниловая пластинка

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White Zombie Astro-Creep: 2000 (0600753381526) виниловая пластинка - фото 1
White Zombie Astro-Creep: 2000 (0600753381526) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
White Zombie
Альбом (сингл)
Astro-Creep: 2000
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • White Zombie Astro-Creep: 2000 (0600753381526) виниловая пластинка - фото 1
  • White Zombie Astro-Creep: 2000 (0600753381526) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659221
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753381526]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
White Zombie
Альбом (сингл)
Astro-Creep: 2000
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Electric Head Pt. 1 (The Agony), Super-Charger Heaven, Real Solution #9, Creature Of The Wheel, Electric Head Pt. 2 (The Ecstasy), Grease Paint & Monkey Brains, I Zombie, More Human Than Human, El Phantasmo & The Chicken-Run Blast-O-Rama, Blur The Technocolor, Blood, Milk, And Sky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара White Zombie Astro-Creep: 2000 (0600753381526) виниловая пластинка

«Astro-Creep: 2000 - Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head» или просто «Astro-Creep: 2000» — четвёртый и последний студийный альбом американской метал-группыWhite Zombie. Альбом был выпущен 11 апреля 1995 года лейблом Geffen Records. Он стал самым коммерчески успешным у группы, заняв 6-е место в чарте Billboard 200. Это единственный альбом, в записи которого принимал участие барабанщик Джон Темпеста, известный по работе с группами Exodus и Testament. White Zombie — американская метал-группа, основанная в Нью-Йорке, в 1985 году. В начале группа играла нойз-рок, но более известна в жанре индастриал-грув-метал с лирикой, основанной на фильмах ужасов. Группа официально распалась в 1998 году, почти сразу после выпуска вокалистом Робом Зомби сольного альбома «Hellbilly Deluxe». В 2000 году White Zombie были включены в VH1 «100 Greatest Artists of Hard Rock», под номером 56. В феврале 2011 года Роб Зомби в интервью для RockAAA сказал, что White Zombie никогда не воссоединятся.

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753381526]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
White Zombie
Альбом (сингл)
Astro-Creep: 2000
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Electric Head Pt. 1 (The Agony), Super-Charger Heaven, Real Solution #9, Creature Of The Wheel, Electric Head Pt. 2 (The Ecstasy), Grease Paint & Monkey Brains, I Zombie, More Human Than Human, El Phantasmo & The Chicken-Run Blast-O-Rama, Blur The Technocolor, Blood, Milk, And Sky
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Astro-Creep: 2000 - Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head» или просто «Astro-Creep: 2000» — четвёртый и последний студийный альбом американской метал-группыWhite Zombie. Альбом был выпущен 11 апреля 1995 года лейблом Geffen Records. Он стал самым коммерчески успешным у группы, заняв 6-е место в чарте Billboard 200. Это единственный альбом, в записи которого принимал участие барабанщик Джон Темпеста, известный по работе с группами Exodus и Testament. White Zombie — американская метал-группа, основанная в Нью-Йорке, в 1985 году. В начале группа играла нойз-рок, но более известна в жанре индастриал-грув-метал с лирикой, основанной на фильмах ужасов. Группа официально распалась в 1998 году, почти сразу после выпуска вокалистом Робом Зомби сольного альбома «Hellbilly Deluxe». В 2000 году White Zombie были включены в VH1 «100 Greatest Artists of Hard Rock», под номером 56. В феврале 2011 года Роб Зомби в интервью для RockAAA сказал, что White Zombie никогда не воссоединятся.
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