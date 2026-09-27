0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка
The Zealot Gene, первая работа группы за 20 лет, выйдет 28 января на СD, 2LP+CD, лимитированном издании 2СD+Blu-Ray и в эксклюзивном deluxe-издании на 3LP+2CD+Blu-Ray с дополнительными материалами.. 28 января увидит свет альбом The Zealot Gene — новая работа легендарной прог-рок-группы Jethro Tull. Альбом, который станет первой пластинкой группы за 20 лет, поступит в продажу 28 января в нескольких конфигурациях:. — Специальное CD-издание в конверте Digipack. — Расширенное лимитированное CD-издание на двух дисках, в которое войдут rough- и initial-демо-версии треков c альбома, с Blu-Ray с композициями в формате 5.1 и артбуком. — Виниловое издание на 2 пластинках с дополнительным CD и буклетом. — А также в формате лимитированного deluxe-издания (3LP + 2CD + Blu-ray c артбуком), которое включит в себя уникальную пластинку с бонусным демо-материалом, Blu-Ray со звуком в формате 5.1, обширный сопроводительный текст, слипмат для винилового проигрывали и лимитированный принт. Новый альбом станет первым релизом легенд прог-рока в рамках новой сделки Jethro Tull с импринтом InsideOutMusic (подразделение Sony Music).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Limited Edition, Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Limited Edition, Progressive Rock
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