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Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка

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Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка - фото 1
Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка - фото 1
  • Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626529
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка

The Montreux Years - альбом живых выступлений группы Modern Jazz Quartet, выпущенный в 2023 году. В нем представлены записи с фестиваля Montreux Jazz в Швейцарии с 1985 по 1993 года. В релиз вошли классические композиции квартета, такие как Django, Bags’ Groove и The Golden Striker, а также произведения Дюка Эллингтона (Ko-Ko, Rockin’ In Rhythm) и Нэта Кинга Коула (Nature Boy). Ремастированное издание представлено на двойном 180-ти граммовом аудиофильском черном виниле. Modern Jazz Quartet - джазовый квартет, созданный в 1952 году вибрафонистом Милтом Джексоном, пианистом Джоном Льюисом, контрабасистом Перси Хитом и ударником Кенни Кларком. Окончательный состав квартета сформировался в 1955, когда Конни Кэй заменил Кенни Кларка. В этом составе группа существовала до 1974 года. Репертуар группы состоял как из стандартов эры свинга и бибопа, так и из уникальных композиций, таких как Django (написанной Льюисом в память о джазовом гитаристе Джанго Рейнхардте) и пьесы Джексона Bags Groove (название образовано от прозвища Джексона - Bags). Интерес Льюиса к музыке барокко побудил его к сочинению композиций в форме фуги (в частности, альбом Blues on Bach). С 1954 по 1974 год квартет получил всемирное признание, записав более тридцати альбомов и объехав с концертами почти весь мир. Группа записала более сорока альбомов, последние записи были сделаны в 1993 году.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Montreux Years - альбом живых выступлений группы Modern Jazz Quartet, выпущенный в 2023 году. В нем представлены записи с фестиваля Montreux Jazz в Швейцарии с 1985 по 1993 года. В релиз вошли классические композиции квартета, такие как Django, Bags’ Groove и The Golden Striker, а также произведения Дюка Эллингтона (Ko-Ko, Rockin’ In Rhythm) и Нэта Кинга Коула (Nature Boy). Ремастированное издание представлено на двойном 180-ти граммовом аудиофильском черном виниле. Modern Jazz Quartet - джазовый квартет, созданный в 1952 году вибрафонистом Милтом Джексоном, пианистом Джоном Льюисом, контрабасистом Перси Хитом и ударником Кенни Кларком. Окончательный состав квартета сформировался в 1955, когда Конни Кэй заменил Кенни Кларка. В этом составе группа существовала до 1974 года. Репертуар группы состоял как из стандартов эры свинга и бибопа, так и из уникальных композиций, таких как Django (написанной Льюисом в память о джазовом гитаристе Джанго Рейнхардте) и пьесы Джексона Bags Groove (название образовано от прозвища Джексона - Bags). Интерес Льюиса к музыке барокко побудил его к сочинению композиций в форме фуги (в частности, альбом Blues on Bach). С 1954 по 1974 год квартет получил всемирное признание, записав более тридцати альбомов и объехав с концертами почти весь мир. Группа записала более сорока альбомов, последние записи были сделаны в 1993 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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