Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка
Первое виниловое переиздание любимого фанатами дебютного сольного альбома Роба Хэлфорда (JUDAS PRIEST) более чем через 20 лет после его первого выпуска!. Спустя более чем 20 лет после своего первого выпуска в 2000 году, первый сольный альбом Роба Хэлфорда, «Resurrection», наконец, дождался заслуженное переиздание на виниле. Классический дебютный альбом харизматичного вокалиста JUDAS PRIEST с участием таких музыкантов, как Брюс Дикинсон из IRON MAIDEN и продюсера Roy Z, будет эксклюзивно доступен на двойном черным 180-граммовом виниле в гейтфолде. Этот классический альбом обязательно должен быть у всех поклонников хэви метала - не пропустите его!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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