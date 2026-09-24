Grave Digger - War Games (4251267715374) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
War Games
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 658892
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Характеристики
Бренд
High Roller
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
High Roller
Barcode
[4251267715374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
War Games
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Keep on Rockin, Heaven Can Wait, Fire in Your Eyes, Let Your Heads Roll, Love is Breaking My Heart, Paradise, (Enola Gay) Drop the Bomb, Fallout, Playin Fools, The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Grave Digger - War Games (4251267715374) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Keep on Rockin, Heaven Can Wait, Fire in Your Eyes, Let Your Heads Roll, Love is Breaking My Heart, Paradise, (Enola Gay) Drop the Bomb, Fallout, Playin Fools, The End
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Бренд
High Roller
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
High Roller
Barcode
[4251267715374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
War Games
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Keep on Rockin, Heaven Can Wait, Fire in Your Eyes, Let Your Heads Roll, Love is Breaking My Heart, Paradise, (Enola Gay) Drop the Bomb, Fallout, Playin Fools, The End
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Keep on Rockin, Heaven Can Wait, Fire in Your Eyes, Let Your Heads Roll, Love is Breaking My Heart, Paradise, (Enola Gay) Drop the Bomb, Fallout, Playin Fools, The End
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Grave Digger - War Games (4251267715374) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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