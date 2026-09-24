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Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736)

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Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 1
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 2
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 3
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 4
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 5
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 6
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 7
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 8
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 9
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 10
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 11
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 12
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 13
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 14
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 15
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 16
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
1
Объём бака для раствора, л
1
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 1
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 2
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 3
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 4
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 5
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 6
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 7
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 8
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 9
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 10
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 11
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 12
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 13
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 14
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 15
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 16
  • Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658101
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736)
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
1
Объём бака для раствора, л
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х10
Вес, г.
300

Описание товара Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736)

Ручной опрыскиватель Palisad 64736 с насосом и баком объемом 1 л предназначен для ухода за садом и огородом. С его помощью можно обрабатывать растения пестицидами или удобрениями, вносить жидкую подкормку в почву и проводить микрополив. Необходимое давление в емкости создается при помощи помпового насоса. Опрыскиватель подойдет для ухода за декоративными и сельскохозяйственными растениями на приусадебном участке.

Отзывы о товаре Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
1
Объём бака для раствора, л
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной опрыскиватель Palisad 64736 с насосом и баком объемом 1 л предназначен для ухода за садом и огородом. С его помощью можно обрабатывать растения пестицидами или удобрениями, вносить жидкую подкормку в почву и проводить микрополив. Необходимое давление в емкости создается при помощи помпового насоса. Опрыскиватель подойдет для ухода за декоративными и сельскохозяйственными растениями на приусадебном участке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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