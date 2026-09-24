Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736)
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
1
Объём бака для раствора, л
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 658101
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470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
1
Объём бака для раствора, л
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х10
Вес, г.
300
Описание товара Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736)
Ручной опрыскиватель Palisad 64736 с насосом и баком объемом 1 л предназначен для ухода за садом и огородом. С его помощью можно обрабатывать растения пестицидами или удобрениями, вносить жидкую подкормку в почву и проводить микрополив. Необходимое давление в емкости создается при помощи помпового насоса. Опрыскиватель подойдет для ухода за декоративными и сельскохозяйственными растениями на приусадебном участке.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
1
Объём бака для раствора, л
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Ручной опрыскиватель Palisad 64736 с насосом и баком объемом 1 л предназначен для ухода за садом и огородом. С его помощью можно обрабатывать растения пестицидами или удобрениями, вносить жидкую подкормку в почву и проводить микрополив. Необходимое давление в емкости создается при помощи помпового насоса. Опрыскиватель подойдет для ухода за декоративными и сельскохозяйственными растениями на приусадебном участке.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель 1 л, ручной, с насосом Palisad (64736) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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