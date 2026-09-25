Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач
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Характеристики
Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач
Аккумуляторный опрыскиватель MTX M-2LI 64793 с баком объемом 2 л и Li-Ion батареей на 3,7 В, емкостью 2 Ач, предназначен для ухода за растениями — внесения жидких удобрений, распыления инсектицидных жидкостей. Также может использоваться для мытья окон, фасадов, дорожек, садового инвентаря. Размер и форма факела регулируются, максимальная дальность распыления составляет 2 м, что позволяет обрабатывать участки различной площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве.
Преимущества
- Низкий расход энергии — одного заряда аккумулятора хватает на 3 часа непрерывной работы.
- Прочная и долговечная конструкция — пластиковый корпус бака устойчив к деформации.
- Сопло с регулятором распыления — опрыскиватель удобен для точечной обработки и орошения участков большой площади.
- Удобный контроль уровня жидкости в баке — на корпусе предусмотрена мерная шкала.
- Обработка отдаленных участков и высоких растений — опрыскиватель поставляется с удлиненной насадкой.
- Мобильность — опрыскиватель не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться по дому и вдали от него.
- Экологичность — во время работы отсутствует неприятный запах и вредные выхлопы.
- Готовность к эксплуатации — зарядный кабель USB Type-C входит в комплект поставки.
- Комфортная работа — удобная рукоятка обеспечивает надежный хват.
- Небольшой вес 0,5 кг — работа с опрыскивателем не вызывает ощущение усталости.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Аккумуляторный опрыскиватель MTX M-2LI 64793 с баком объемом 2 л и Li-Ion батареей на 3,7 В, емкостью 2 Ач, предназначен для ухода за растениями — внесения жидких удобрений, распыления инсектицидных жидкостей. Также может использоваться для мытья окон, фасадов, дорожек, садового инвентаря. Размер и форма факела регулируются, максимальная дальность распыления составляет 2 м, что позволяет обрабатывать участки различной площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве.
Преимущества
- Низкий расход энергии — одного заряда аккумулятора хватает на 3 часа непрерывной работы.
- Прочная и долговечная конструкция — пластиковый корпус бака устойчив к деформации.
- Сопло с регулятором распыления — опрыскиватель удобен для точечной обработки и орошения участков большой площади.
- Удобный контроль уровня жидкости в баке — на корпусе предусмотрена мерная шкала.
- Обработка отдаленных участков и высоких растений — опрыскиватель поставляется с удлиненной насадкой.
- Мобильность — опрыскиватель не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться по дому и вдали от него.
- Экологичность — во время работы отсутствует неприятный запах и вредные выхлопы.
- Готовность к эксплуатации — зарядный кабель USB Type-C входит в комплект поставки.
- Комфортная работа — удобная рукоятка обеспечивает надежный хват.
- Небольшой вес 0,5 кг — работа с опрыскивателем не вызывает ощущение усталости.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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