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Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач

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Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 2
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 3
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 4
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 5
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 6
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 7
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 8
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 9
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 10
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 11
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 12
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 13
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 14
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 15
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 16
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 17
Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём бака для раствора, л
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  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 2
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 3
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 4
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 5
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 6
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 7
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 8
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 9
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 10
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 11
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 12
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 13
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 14
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 15
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 16
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 17
  • Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745258
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Опрыскиватель аккумуляторный - 1 штНасадка - 1 штКабель USB Type-C - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 шт
Объём бака для раствора, л
2
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
2 А•ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х15
Вес, г.
650

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач

Аккумуляторный опрыскиватель MTX M-2LI 64793 с баком объемом 2 л и Li-Ion батареей на 3,7 В, емкостью 2 Ач, предназначен для ухода за растениями — внесения жидких удобрений, распыления инсектицидных жидкостей. Также может использоваться для мытья окон, фасадов, дорожек, садового инвентаря. Размер и форма факела регулируются, максимальная дальность распыления составляет 2 м, что позволяет обрабатывать участки различной площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве.

Преимущества

  • Низкий расход энергии — одного заряда аккумулятора хватает на 3 часа непрерывной работы.
  • Прочная и долговечная конструкция — пластиковый корпус бака устойчив к деформации.
  • Сопло с регулятором распыления — опрыскиватель удобен для точечной обработки и орошения участков большой площади.
  • Удобный контроль уровня жидкости в баке — на корпусе предусмотрена мерная шкала.
  • Обработка отдаленных участков и высоких растений — опрыскиватель поставляется с удлиненной насадкой.
  • Мобильность — опрыскиватель не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться по дому и вдали от него.
  • Экологичность — во время работы отсутствует неприятный запах и вредные выхлопы.
  • Готовность к эксплуатации — зарядный кабель USB Type-C входит в комплект поставки.
  • Комфортная работа — удобная рукоятка обеспечивает надежный хват.
  • Небольшой вес 0,5 кг — работа с опрыскивателем не вызывает ощущение усталости.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Опрыскиватель аккумуляторный - 1 штНасадка - 1 штКабель USB Type-C - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 шт
Объём бака для раствора, л
2
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
2 А•ч
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный опрыскиватель MTX M-2LI 64793 с баком объемом 2 л и Li-Ion батареей на 3,7 В, емкостью 2 Ач, предназначен для ухода за растениями — внесения жидких удобрений, распыления инсектицидных жидкостей. Также может использоваться для мытья окон, фасадов, дорожек, садового инвентаря. Размер и форма факела регулируются, максимальная дальность распыления составляет 2 м, что позволяет обрабатывать участки различной площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве.

Преимущества

  • Низкий расход энергии — одного заряда аккумулятора хватает на 3 часа непрерывной работы.
  • Прочная и долговечная конструкция — пластиковый корпус бака устойчив к деформации.
  • Сопло с регулятором распыления — опрыскиватель удобен для точечной обработки и орошения участков большой площади.
  • Удобный контроль уровня жидкости в баке — на корпусе предусмотрена мерная шкала.
  • Обработка отдаленных участков и высоких растений — опрыскиватель поставляется с удлиненной насадкой.
  • Мобильность — опрыскиватель не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться по дому и вдали от него.
  • Экологичность — во время работы отсутствует неприятный запах и вредные выхлопы.
  • Готовность к эксплуатации — зарядный кабель USB Type-C входит в комплект поставки.
  • Комфортная работа — удобная рукоятка обеспечивает надежный хват.
  • Небольшой вес 0,5 кг — работа с опрыскивателем не вызывает ощущение усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель аккумуляторный MTX 64793, M-2LI, 2 л, 3,7 В, 2 Ач - данный товар вы можете купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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