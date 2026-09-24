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Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052)

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Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052) - фото 1
Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052) - фото 2
Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
2
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052) - фото 1
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052) - фото 2
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697033
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052)
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
2
Высота, см
35
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, г.
400

Описание товара Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052)

Помповый опрыскиватель Grinda PP-2 2 л, колба из полиэтилена 425052 защищает растения от болезней и вредителей. Изготовлен из полиэтилена, устойчив к ультрафиолетовым лучам.

Отзывы о товаре Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
2
Высота, см
35
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Помповый опрыскиватель Grinda PP-2 2 л, колба из полиэтилена 425052 защищает растения от болезней и вредителей. Изготовлен из полиэтилена, устойчив к ультрафиолетовым лучам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель помповый GRINDA PP-2, 2 л, колба из полиэтилена устойчивого к агрессивным средам, PROLine (425052) - стоимость товара 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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