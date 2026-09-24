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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053)

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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 1
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 2
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 3
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 4
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 5
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
2
Объём бака для раствора, л
2
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 1
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 2
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 3
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 4
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 5
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720558
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
без двигателя
Комплектация
опрыскиватель, документация, упаковка
Объём топливного бака, л
2
Объём бака для раствора, л
2
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
42
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х13
Вес, г.
335

Описание товара Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053)

Ручной помповый опрыскиватель Grinda PS-2 2 л, колба из полиэтилена 425053 используется для защиты растений от вредителей и болезней. Для удобного использования предусмотрена регулировка струи. Колба выполнена из полиэтилена устойчива к ультрафиолетовым лучам.

Отзывы о товаре Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
без двигателя
Комплектация
опрыскиватель, документация, упаковка
Объём топливного бака, л
2
Объём бака для раствора, л
2
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
42
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной помповый опрыскиватель Grinda PS-2 2 л, колба из полиэтилена 425053 используется для защиты растений от вредителей и болезней. Для удобного использования предусмотрена регулировка струи. Колба выполнена из полиэтилена устойчива к ультрафиолетовым лучам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - данный товар вы можете купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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