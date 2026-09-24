Опрыскиватель 5 л, ручной, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64740)
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Характеристики
Описание товара Опрыскиватель 5 л, ручной, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64740)
Ручной опрыскиватель Palisad 64740 с баком объемом 5 л, с насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для ухода за растениями на грядках, клумбах и в теплицах. Устройство предназначено для распыления пестицидов и внесения удобрений. Подача жидкости контролируется при помощи регулируемой распыляющей головки. Ремень для ношения на плече позволяет освободить руки для более комфортной работы.
Преимущества
- Прочность и долговечность — опрыскиватель изготовлен из износостойкого пластика.
- Возможность непрерывного распыления — на ручке предусмотрен фиксатор.
- Защита форсунки от засорения — водозаборный шланг оснащен фильтром.
- Безопасная эксплуатация — предохранительный клапан исключает образование избыточного давления.
- Удобный контроль расхода жидкости — на бак нанесена мерная шкала.
- Продуманная конструкция — опрыскиватель можно перемещать за ручку помпового насоса.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Ручной опрыскиватель Palisad 64740 с баком объемом 5 л, с насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для ухода за растениями на грядках, клумбах и в теплицах. Устройство предназначено для распыления пестицидов и внесения удобрений. Подача жидкости контролируется при помощи регулируемой распыляющей головки. Ремень для ношения на плече позволяет освободить руки для более комфортной работы.
Преимущества
- Прочность и долговечность — опрыскиватель изготовлен из износостойкого пластика.
- Возможность непрерывного распыления — на ручке предусмотрен фиксатор.
- Защита форсунки от засорения — водозаборный шланг оснащен фильтром.
- Безопасная эксплуатация — предохранительный клапан исключает образование избыточного давления.
- Удобный контроль расхода жидкости — на бак нанесена мерная шкала.
- Продуманная конструкция — опрыскиватель можно перемещать за ручку помпового насоса.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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