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Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743)

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Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 1
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 2
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 3
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 4
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 5
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 6
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 7
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 8
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 9
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 10
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 11
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 12
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 13
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 14
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 15
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 16
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 17
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 18
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 19
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 20
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 21
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 22
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 23
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 24
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 25
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 26
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 27
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 28
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 29
Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
нет
Объём топливного бака, л
3
Объём бака для раствора, л
3
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 1
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 2
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 3
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 4
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 5
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 6
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 7
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 8
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 9
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 10
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 11
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 12
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 13
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 14
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 15
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 16
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 17
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 18
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 19
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 20
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 21
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 22
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 23
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 24
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 25
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 26
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 27
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 28
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 29
  • Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658105
Доставка в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743)
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Баллон с насосом - 1 штШтанга (гайка + резиновое кольцо) - 2 штРукоятка - 1 шт
Ранцевая конструкция
нет
Объём топливного бака, л
3
Объём бака для раствора, л
3
Длина штанги, м
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
36.5
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х19
Вес, кг.
1.13

Описание товара Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743)

Ручной опрыскиватель Palisad 64743 с баком объемом 3 л, горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для ухода за растениями на грядках, клумбах и в теплицах. Устройство предназначено для распыления пестицидов и внесения удобрений. Широкое заливочное горло позволяет быстро наполнить емкость раствором. Ремень для ношения на плече позволяет освободить руки для более комфортной работы.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — опрыскиватель изготовлен из износостойкого пластика.
  • Настройка оптимального режима работы — регулируемая распыляющая головка позволяет контролировать напор подачи жидкости.
  • Возможность непрерывного распыления — фиксатор курка удерживает его в нажатом положении.
  • Защита форсунки от засорения — водозаборный шланг оснащен фильтром.
  • Безопасная работа — в случае образования избыточного давления срабатывает предохранительный клапан.
  • Контроль расхода жидкости — на стенке бака имеется мерная шкала.
  • Удобная транспортировка — опрыскиватель можно перемещать, держа за ручку помпового насоса.

Отзывы о товаре Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Баллон с насосом - 1 штШтанга (гайка + резиновое кольцо) - 2 штРукоятка - 1 шт
Ранцевая конструкция
нет
Объём топливного бака, л
3
Объём бака для раствора, л
3
Длина штанги, м
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
36.5
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Описание

Ручной опрыскиватель Palisad 64743 с баком объемом 3 л, горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для ухода за растениями на грядках, клумбах и в теплицах. Устройство предназначено для распыления пестицидов и внесения удобрений. Широкое заливочное горло позволяет быстро наполнить емкость раствором. Ремень для ношения на плече позволяет освободить руки для более комфортной работы.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — опрыскиватель изготовлен из износостойкого пластика.
  • Настройка оптимального режима работы — регулируемая распыляющая головка позволяет контролировать напор подачи жидкости.
  • Возможность непрерывного распыления — фиксатор курка удерживает его в нажатом положении.
  • Защита форсунки от засорения — водозаборный шланг оснащен фильтром.
  • Безопасная работа — в случае образования избыточного давления срабатывает предохранительный клапан.
  • Контроль расхода жидкости — на стенке бака имеется мерная шкала.
  • Удобная транспортировка — опрыскиватель можно перемещать, держа за ручку помпового насоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель 3 л, ручной, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64743) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 870 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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