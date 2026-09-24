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Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057)

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Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - фото 1
Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - фото 2
Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - фото 3
Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - фото 4
Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём бака для раствора, л
2
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - фото 1
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - фото 2
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - фото 3
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - фото 4
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720556
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057)
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Объём бака для раствора, л
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х12
Вес, г.
385

Описание товара Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057)

Ручной опрыскиватель Grinda Ph-2 2 л 425057 предназначен для работ по защите растений от вредителей и болезней. При работе опрыскивателем происходит распыление жидкостей мелкими каплями за счет давления воздуха.

Отзывы о товаре Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Объём бака для раствора, л
2
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной опрыскиватель Grinda Ph-2 2 л 425057 предназначен для работ по защите растений от вредителей и болезней. При работе опрыскивателем происходит распыление жидкостей мелкими каплями за счет давления воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель ручной GRINDA PH-2, 2 л, PROLine (425057) - стоимость товара 600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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