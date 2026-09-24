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Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055)

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Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 1
Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 2
Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 3
Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 4
Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 5
Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём бака для раствора, л
1.5
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 1
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 2
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 3
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 4
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 5
  • Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720557
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055)
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Объём бака для раствора, л
1.5
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х12
Вес, г.
328

Описание товара Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055)

Ручной опрыскиватель GRINDA PROLine PH-1.5 1.5 л 425055_z01 может использоваться для опрыскивания растений, влажной обработки поверхностей. Имеет небольшой вес, что позволяет не утомляться при работе. Прозрачная колба дает возможность контролировать уровень жидкости.

Отзывы о товаре Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Объём бака для раствора, л
1.5
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной опрыскиватель GRINDA PROLine PH-1.5 1.5 л 425055_z01 может использоваться для опрыскивания растений, влажной обработки поверхностей. Имеет небольшой вес, что позволяет не утомляться при работе. Прозрачная колба дает возможность контролировать уровень жидкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель ручной GRINDA PH-1.5, 1.5 л, PROLine (425055) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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